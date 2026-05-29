Los Puig venden la mitad de una de sus torres de oficinas en Barcelona a Colonial

Colonial SFL ha completado la compra de la totalidad del edificio ubicado en el número 34 de la plaza Europa, en L'Hospitalet de Llobregat, propiedad hasta ahora a partes iguales de la propia inmobiliaria cotizada en el Ibex-35 y de la familia Puig, saga propietaria de la empresa de fragancias y cosméticos del mismo nombre, que a su vez es el principal inquilino de este complejo.

Los Puig y Colonial SFL se aliaron en 2017 para promover una torre de veinte plantas y más de 13.440 metros cuadrados de superficie alquilable en un terreno propiedad de la familia, un proyecto que costó 32 millones de euros. Ahora, tras casi diez años como socios, la socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) liderada por Pere Viñolas ha decido activar la cláusula que le permitía comprar el 50% en manos de los Puig.

Colonial SFL pagará 15,2 millones de euros por la mitad de las acciones de la filial propietaria (Inmocol Torre Europa S.A.) de la torre de oficinas, que actualmente se encuentra ocupada en su totalidad, confirman fuentes próximas a la transacción. El informe anual de la cotizada del Ibex-35 valoraba en 53,32 millones de euros el activo.

El inquilino único de la torre es la propia Puig, que ocupa todo el espacio desde finales del primer trimestre de 2023, cuando finalizó sus obras. La firma de perfumes y cosméticos tiene firmado un contrato de alquiler de obligado cumplimiento de diez años, de acuerdo a la información que distribuyó entonces Colonial. En este complejo están instaladas también las oficinas de Exea, el brazo inversor de la familia.

Los Puig se mantienen como accionistas de Colonial

Más allá de esta operación, la familia Puig es uno de los accionistas de referencia de Colonial. La saga cuenta con una participación del 8,07%, títulos valorados en 290,5 millones de euros. Se trata del cuarto mayor partícipe, solo por detrás de La Fundación La Caixa (17,3%), el fondo soberano de Qatar (16,3%) y el empresario mexicano Carlos Fernández González (12,7%).

La saga familiar disponía en 2022 de un paquete de títulos de alrededor del 5,4%, posición que ampliaron en 2023 y 2025 hasta alcanzar el umbral actual. Actualmente, Manuel Puig Rocha —y primo de Marc Puig, presidente de Puig—, vicepresidente del grupo, se sienta en el consejo de administración de Colonial y es miembro de la comisión ejecutiva, que coordina el día a día de la inmobiliaria.

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Adicionalmente, los Puig son propietarios de su otra sede, también ubicada en la plaza de Europa, que compraron en 2017 a BBVA por alrededor de 50 millones de euros. El brazo inversor de la familia es dueño también de varios locales en el paseo de Gracia, en Barcelona, y en la calle Serrano, en Madrid, actualmente alquilados a Jimmy Choo y Michael Kors, respectivamente.