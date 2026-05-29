España sumará medio millón de ocupados y 90.000 parados con la regularización de migrantes

España sumará más de medio millón de ocupados y menos de 90.000 parados una vez culmine la regularización extraordinaria de migrantes que inició en abril. Un informe de la Airef señala que la economía crecerá, aunque muy poco, con la afloración de esa economía irregular y que la misma no tendrá impactos negativos sobre las condiciones laborales de la gente que ya está cotizando a la Seguridad Social.

La Airef, un organismo independiente que fiscaliza la acción del Gobierno, ha publicado este viernes un análisis sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Dentro de dicho análisis, ha dedicado un apartado a diagnosticar, con prudencia, los potenciales impactos esperados del proceso iniciado por la Seguridad Social y que dará permiso de trabajo y residencia a centenares de miles de personas.

Los datos puestos encima de la mesa por el evaluador son netamente positivos y con un impacto muy superior a la que tuvo la regularización de 2005, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. La Seguridad Social sumará más nuevos cotizantes que personal dependiente y las empresas tendrán disponible esa mano de obra, de baja remuneración, por la que claman sectores como el campo, la construcción o la hostelería.

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Según los cálculos de la Airef, unas 965.698 personas serán potenciales beneficiarias del proceso, si bien, de estas, se acabarán regularizando unas 762.646 personas. Su aproximación no se aleja mucho de otras, como la realizada por Funcas, que anticipaba unos 840.000 potenciales beneficiarios. Y es algo más optimista que la realizada por el Estado, que anticipa unas 750.000 solicitudes y medio millón de aceptadas.

De ese universo, la Airef considera que un 70% de los regularizables pasaría al empleo formal, el 11% restante pasaría al paro y el 17% restante no participaría en el mercado laboral. En números absolutos, y restando aquella población fuera de la edad de trabajar, serían 544.474 ocupados más y 88.165 parados más. Si tomamos como referencia los últimos datos de afiliación y desempleo registrado, el mercado laboral español formal pasaría a 22,5 millones de cotizantes y 2,85 millones de parados.

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Cuatro veces más empleo que en 2005

No es la primera vez que España realiza un proceso de regularización extraordinaria. Desde Felipe González a José María Aznar, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero, llevaron a cabo regularizaciones de este tipo. No obstante, sí será la más numerosa en cuanto a personas beneficiadas. La de 2005 reclamó unos requisitos más exigentes y que las personas que se presentaran debían hacerlo previamente con un contrato de trabajo firmado por un empresario. Lo que fue criticado por oenegés por el elevado poder que concedían a los segundos.

La actual solo exige no tener antecedentes penales, llevar cinco meses viviendo en España y poder acreditar vulnerabilidad. Es por ello que si la impulsada por Zapatero se saldó con unas 150.000 personas regularizadas, esta beneficiará a más de medio millón.

Sin efecto llamada

El informe de la Airef sostiene que esta regularización no tendrá efectos negativos sobre el empleo de los trabajadores actuales ni generará un "efecto llamada", como critican partidos conservadores, que altere el comportamiento de futuros flujos migratorios. "Tampoco se suponen efectos de largo plazo sobre el comportamiento de los futuros inmigrantes y su paso a la economía formal", recoge el informe.

Sí tendrá un efecto acelerador sobre los procesos de regularización ordinaria ya en marcha. La Airef considera que en tres meses se concederá papeles a un volumen de gente que tardaría entre tres y cuatro años en lograr un permiso y firmar un contrato de trabajo.

El impacto social será contundente, según el análisis preliminar del organismo independiente, si bien escaso en lo económico. La Airef no anticipa que la economía española se vaya a beneficiar en gran medida y, si bien la afloración de esa economía 'en B' será positiva, el impacto será residual, lo que proyecta las escasas remuneraciones que percibirán los migrantes.

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"El impacto potencial estimado asciende a 0,031 puntos porcentuales de PIB en promedio durante el periodo 2022-2050", señala el informe. Lo que en términos absolutos se traducen, hoy, en unos 500 millones de euros adicionales al año.