El croata Vujcic sustituye a De Guindos como vicepresidente del BCE

El economista croata Boros Vujcic, banquero central defensor de tener la inflación controlada con tipos de interés más altos, asume el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), en sustitución del español Luis de Guindos, por un mandato de ocho años no renovable.

Casi tres años y medio después de la introducción del euro en Croacia, Vujcic llega al comité ejecutivo del BCE en un momento en el que la entidad va a aumentar previsiblemente el precio del dinero para hacer frente a la subida de la inflación como consecuencia de la guerra en Irán.

Vujcic es conocido por ser un halcón moderado en política monetaria, es decir defensor de mantener la inflación baja con unos tipos de interés más elevados.

Los mercados y analistas prevén que el BCE subirá su tipo de interés a los depósitos de los bancos, ahora en el 2%, de forma moderada en su reunión del 11 de junio.

El Consejo de Gobierno prefirió esperar a finales de abril a tener más información antes de subir los tipos de interés para frenar la inflación que ha desencadenado el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Todos los miembros respaldaron la decisión de mantener los tipos de interés porque no existía una urgencia aguda para un aumento pero algunos miembros no se hubieran opuesto en ese momento a una subida si la opción hubiera estado sobre la mesa.

Vujcic ha sido desde hace años miembro del Consejo de Gobierno del BCE como gobernador del Banco de Croacia y por eso conoce la entidad.

Con su nombramiento un representante de un país pequeño accede de nuevo a la vicepresidencia del BCE, que anteriormente ha sido ocupada por España (Luis de Guindos 2018-2026), Portugal (Vìtor Constâncio 2010-2018), Grecia (Lukas Papademos 2002-2010) y Francia (Christian Noyer 1998-2002).

De Guindos deseó a Vujcic recientemente "suerte, porque las dificultades y los nuevos eventos van a estar ahí".

"Él tiene todas las cualidades para ser un gran vicepresidente del BCE: es proeuropeo, conoce los bancos centrales y ha estado mucho tiempo en el Consejo de Gobierno", dijo de Guindos en una entrevista con el diario español "Expansión", publicada el domingo.

Boris Vujcic, que nació en Zagreb en 1964, es economista y ha sido profesor universitario.

Su carrera en banca central comenzó en el año 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia y dio un paso más en el año 2000 cuando fue nombrado vicegobernador de la entidad. Doce años más tarde, en 2012, se convirtió en gobernador del Banco de Croacia, por lo que dirigió la introducción del efectivo de euro en su país el 1 de enero de 2023.

Vujcic logró imponerse a las candidaturas de los representantes de Estonia (Madis Müller), Letonia (Martins Kazaks) y Lituania (Rimantas Sadzius) y fue elegido por los ministros de Finanzas de la zona del euro pese a que los países bálticos introdujeron el euro hace mucho más tiempo.

Tras la salida del BCE de Guindos, España se queda de nuevo sin representante en el comité ejecutivo del BCE, al menos durante un año, hasta que concluya el mandato del economista jefe, el irlandés Philip Lane.

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Posteriormente concluye el mandato de la presidenta, Christine Lagarde, el 31 de octubre de 2027 y el de la economista alemana Isabel Schnabel, el 31 de diciembre de 2027.