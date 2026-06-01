Naturgy pasa del ahogamiento en bolsa a un récord de acciones flotando en el mercado tras un carrusel de ventas por 10.500 millones

Hace justo un año Naturgy emprendía una reordenación accionarial histórica. Lo hacía con un plan sui generis, relativamente habitual en países anglosajones pero una rareza en el mercado español. La compañía, principal gasista y tercera mayor eléctrica española, lanzó una ‘autoopa’ para comprar más de un 9% de su capital en manos de sus accionistas por 2.300 millones de euros. Una operación pactada por el núcleo duro y en la que todos sus grandes accionistas de referencia (Criteria, BlackRock, CVC e IFM) recortaban sus participaciones para cederlas al grupo.

La compañía engordaba la autocartera hasta el máximo legal del 10% de acciones propias, con el objetivo de revenderla y colocarla después en el mercado para resolver uno de los principales problemas que arrastraba: el estrangulamiento de su cotización por la preocupante falta de liquidez en bolsa. Naturgy sufría entonces los efectos de un bajísimo ‘free float’, con sólo un 11% del capital en bolsa por las grandes participaciones en manos de sus principales socios. Un problema que había castigado el valor de la compañía en bolsa y que había provocado su expulsión de los índices internacionales de referencia.

La situación ahora se ha dado la vuelta. Por completo. La compañía ha pasado desde entonces del preocupante ahogamiento en bolsa a tener actualmente un liquidez récord (con un ‘free float’ del 46%), al calor de sucesivas operaciones corporativas por un importe conjunto de 10.500 millones de euros en ventas de acciones del grupo. Movimientos que demuestran el apetito inversor que ha despertado la compañía, dada la facilidad para ejecutar las colocaciones, y que abren una nueva etapa en bolsa par a la empresa.

‘Autoopa’ de ida y vuelta

Una vez completada la ‘autoopa’, Naturgy se había dado hasta 2027 para volver a revender las acciones para elevar el capital flotante en bolsa, con la idea de hacerlo cuando fuera más conveniente, en función de la situación del mercado. Ni de lejos se cumplió ese plazo. La’ autoopa’ se lanzó a finales de mayo, se cerró en junio, la compañía hizo una primera reventa en agosto y colocando por completo todo el paquete adquirido a sus accionistas a principios de octubre.

La dirección de Naturgy revendió en apenas tres meses más de un 9% de acciones propias por los 2.300 millones de euros por los que las compró (al mismo precio de 26,5 euros por título con el que se formuló la ‘autoopa’) para disparar el ‘free float’. Sólo con ello, la energética consiguió en tiempo récord su objetivo de regresar a los índices bursátiles MSCI, gestionados por Morgan Stanley y que son referencia clave para monitorizar el desempeño de los mercados financieros globales y son ampliamente utilizados por inversores, gestores de fondos y analistas. El grupo volvía a estar en el radar de los grandes inversores internacionales.

La salida de los fondos

En los últimos meses Naturgy ha afrontado una profunda reordenación del capital con la marcha de dos de sus grandes accionistas que ha catapultado hasta máximos históricos la liquidez del grupo en bolsa tras ventas de paquetes representativos de más de un 32% de las acciones, por unos 8.200 millones en total. La inmensa mayoría de esa participación ha acabado cotizando en bolsa, dado que sólo un 4,5% ha sido adquirido por CriteriaCaixa para reforzarse como principal accionista (ahora con un 28,5% del total). Tras las operaciones, ‘free float’ ha alcanzado el 46% del capital del grupo, una cota inédita con la configuración actual de la compañía, tras la fusión de Gas Natural y de Unión Fenosa y su redenominación posterior como Naturgy.

BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, se desprendió con dos colocaciones aceleradas de un paquete total del 18,5% del capital de la compañía por un importe total de 4.494 millones de euros. El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, en marzo ponía fin así a una década de presencia en el capital del grupo español.

El fondo CVC la pasada semana también ejecutó una venta exprés para desprenderse de su 13,8% por un importe cercano a los 3.700 millones de euros. La entidad cerró una colocación acelerada de acciones de un paquete representativo del 11,08% de las acciones de la compañía por un importe del 3.068 millones, y también liquidó derivados financieros por otro 2,72% por cerca de otros 700 millones. Naturgy se queda sin dos de sus socios de referencia (que llevaban mucho tiempo buscando una salida tras haber cumplido su ciclo inversor en el grupo), pero logra una liquidez en máximos que puede darle alas en bolsa.

A nivel bursátil, Naturgy se situaba antes de la colocación acelerada de CVC en máximos de los últimos cuatro años, cerca de la barrera de los 30 euros por acción. En los últimos cinco años, los títulos se han revalorizado en alrededor de un 33% (sin contar los dividendos repartidos en el periodo), aunque en los que va de año acumula una subida cercana al 10%.