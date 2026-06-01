La pensión para las amas de casa que se puede solicitar para recibir en 2027: más de mil euros y un total catorce pagas
Las pensiones no contributivas crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones
Las pensiones mínimas-en función de las cargas familiares- y las no contributivas se elevarán entre un 7% y casi un 11,5% este 2026, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
El estudio parte del dato de la revalorización ordinaria de las pensiones contributivas para 2026, que será del 2,7% tanto para las de la Seguridad Social como para las de Clases Pasivas. Esta subida se basa en la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).
A partir de ahí, el Ivie ha calculado los incrementos específicos de las pensiones máximas, que subirán un 2,815%, con lo que la cuantía mensual pasa a 3.359,60 euros, de las pensiones mínimas con cargas familiares (11,43%) y sin cargas familiares (7,07%) y de las pensiones no contributivas (11,34%).
Con todos estos datos, se estima que la revalorización media efectiva del sistema se prevé en el 3,44%, lo que supone unos 7.311 millones de euros. Este año, la subida que experimentaron fue del 6% en el caso de las mínimas y del 9% en el caso de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por encima en ambos casos del alza del 2,8% que registraron las pensiones contributivas.
Así, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal. Las pensiones no contributivas, por su parte, crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
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