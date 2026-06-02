Reducción en las pensiones, enfado y adiós a cobrar el 100 por cien: "He trabajado 43 años en un hospital público. Me jubilé y se aplica una reducción"

Al menos quince personas jubiladas han iniciado recogidas de firmas en Change.org reclamando que quienes han cotizado más de 40 años puedan jubilarse sin sufrir recortes de por vida en su pensión. Dos de ellas suman más de 30.000 firmas. Aseguran que, a pesar de haber trabajado toda la vida, el sistema les penaliza por haberse jubilado antes de la edad ordinaria. "Hemos trabajado más de 40 años y el sistema nos castiga", alegan.

Manuel Guarino tiene 71 años, ha sido enfermero toda su vida y en su recogida de firmas denuncia que su pensión se ha visto reducida de forma permanente pese a toda una vida laboral vinculada al sistema sanitario.

"He trabajado 43 años en un hospital público y, durante 27 de esos años, también media jornada en una clínica privada. Me jubilé solo 6 meses antes de la edad ordinaria. Solo 6 meses. Y aun así, por esa jubilación anticipada, se me aplica una reducción de 50 euros al mes en mi pensión", ha señalado en Change.org/PensionCompleta. "Después de trabajar más de 40 años, después de cotizar durante décadas, después de haber servido a la sanidad y a la sociedad, el sistema me castiga para siempre por haberme jubilado unos meses antes", se ha lamentado.

Lo mismo piensa Antonio Matinero que ha trabajado como delineante proyectista en un estudio de arquitectura hasta que, según ha explicado, "la crisis y el cierre del estudio" le dejaron fuera del mercado laboral. Después hizo lo que pudo como "peón forestal, pintor, de albañil y en contratos cortos, hasta que me jubilé anticipadamente a los 62 años y medio."

En su petición en Change.org ha lamentado que, a pesar de haber cotizado 45 años, se ha visto obligado a jubilarse antes de la edad ordinaria y, como consecuencia y debido a los llamados coeficientes reductores, sufre "una penalización de por vida en la pensión". Ahora preside Asjubi40, una asociación que agrupa a jubilados con largas carreras de cotización que reclaman la eliminación de estas penalizaciones.

Las peticiones se han llenado también de comentarios de apoyo, como el de Manuel: "48 años cotizados. Mis rodillas no podían más y me reducen un 11%"; el de Maite: "Yo también trabajé 50 años y me prejubilé a los 63 años, me redujeron mi pensión en un 12%"; o el de Eduardo: "Yo coticé durante 48 años, tuve que adelantar mi jubilación por un problema de Salud de mi mujer. Solo la adelante 9 meses y me han penalizado. No hay derecho a esto".

En España, quienes se jubilan anticipadamente pueden ver reducida su pensión mediante los llamados coeficientes reductores. Estos recortes se aplican de forma permanente y dependen, entre otros factores, de los meses de adelanto respecto a la edad ordinaria de jubilación y de los años cotizados.

En noviembre de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una moción que instaba al Gobierno a impulsar cambios para que las personas con más de 40 años cotizados no sufran penalizaciones en su jubilación anticipada. Sin embargo, los afectados han denunciado que esa aprobación todavía no se ha traducido en cambios reales en la normativa, por lo que miles de personas siguen viendo recortadas sus pensiones.

Las peticiones impulsadas en Change.org, dos de ellas con más de 30.000 firmas cada una, reclaman que se reconozcan las largas carreras de cotización y que quienes han trabajado durante más de cuatro décadas puedan acceder a una jubilación digna sin recortes permanentes. "No pedimos un privilegio. Pedimos justicia para quienes hemos trabajado toda una vida", ha resumido Antonio.