El Gobierno aprueba la ayuda de 1.000 euros a familias que se puede solicitar hasta el 31 de agosto: requisitos y cómo solicitarla

Ayudas para las familias hasta agosto de este año (pero ampliables en los años venideros). La Junta de Gobierno de Madrid cuenta con el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación de la ciudad de Madrid 2024-2029, con 1.275 millones de euros hasta 2029 y un servicio de información para dar cobertura a familias con hijos cuya discapacidad se haya manifestado en sus primeros cuatro años de vida.

Tal como ha informado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, 253 millones se ejecutarán en el año 2025. La memoria económica del plan, compuesto por 50 medidas, contempla los 675 millones de euros que costará implementar las nueve medidas clave.

Además, incluye otros 600 millones de euros con los que se dará continuidad a servicios y recursos dirigidos a las familias y a la infancia de los que ya dispone el Consistorio y que se reforzarán de forma progresiva en los nuevos contratos de gestión de cada uno de ellos con el propósito de mejorar la atención que prestan.

El plan se estructura en torno a cuatro ejes: conciliación y empleo; apoyo a la crianza y corresponsabilidad; urbanismo, medio ambiente, movilidad y vivienda, y políticas familiares.

Respecto a estas últimas, con un presupuesto de 148 millones de euros, se incluyen ayudas y beneficios fiscales para mejorar las condiciones de vida de las familias como las ayudas directas por nacimiento o adopción que se produzcan desde el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

La cuantía será de 500 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y de 1.000 euros por el tercero y siguientes. La ayuda será universal, por lo que no se impondrá limitación por renta ni edad.

Además, tal como se anunció el pasado mes de octubre, en 2025 se pondrá en marcha un servicio de información y orientación a las familias de niños diagnosticados con una discapacidad durante el embarazo o el parto.

Otros 72 millones de euros se destinarán a bonificaciones fiscales con las que el Consistorio ya alivia la carga impositiva de las familias madrileñas, especialmente las de familias numerosas y monoparentales, que se benefician también de mayores puntuaciones en los procesos de acceso a la red de escuelas infantiles y a campamentos y de precios reducidos en comedores y los propios campamentos.