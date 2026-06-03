Hacienda se pone seria con lo ocurrido en la declaración: la carta que ya están recibiendo 130.000 contribuyentes

La Agencia Tributaria ha abonado la devolución a 8.277.000 contribuyentes por importe de 5.710 millones de euros tras los dos primeros meses de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF 2025).

Así, antes del inicio hoy de la atención presencial en las oficinas, ya se han pagado el 75,5% de las solicitudes de devolución y el 61% de los importes a devolver solicitados, según ha informado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.

El ritmo de devoluciones ya abonadas, que ha crecido un 4,1% interanual, evoluciona en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, con 10.966.000 (+3,9%).

A su vez, los contribuyentes han presentado ya 3.202.000 declaraciones con resultado a ingresar (+7,8%), teniendo en cuenta que si domicilian no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

En estos dos meses ya se han presentado 15.202.000 declaraciones, un 4,7% más que el año pasado, a pesar de que este año la campaña comenzó seis días más tarde.

La Agencia Tributaria ha empezado este lunes a atender en sus oficinas a los contribuyentes que lo soliciten para la elaboración de las declaraciones de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025.

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y también se habilitó ese día el plan especial de asistencia en pequeños municipios.

Por otra parte, la Agencia Tributaria ha iniciado, según lo previsto, los envíos de cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria.

En las últimas semanas se han hecho los primeros envíos, con más de 50.000 cartas ya remitidas, a medida que se han ido presentando declaraciones, con la previsión de terminar remitiendo en total cerca de 130.000 cartas.

El objetivo es seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia. Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa.

El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

Noticias relacionadas

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.