Incorporación
Inditex nombrará al expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente
El consejo de administración de Inditex propondrá a los accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción
Manolo Rodríguez
El consejo de administración de Inditex propondrá el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente, en sustitución de Rodrigo Echenique que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.
La designación de Goirigolzarri se abordará en la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Inditex, previsiblemente en primera convocatoria, el próximo 7 de julio, según ha informado la compañía.
Además, el consejo de administración de Inditex propondrá a los accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.
El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó ya el pasado 4 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).
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