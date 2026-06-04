Del alivio hipotecario en el País Vasco a la asfixia en Baleares: descubre el mapa del esfuerzo inmobiliario en España

A una persona le cuesta menos pagar una hipoteca que un alquiler. Se tarta de la conclusión del último informe publicado por el comparador y asesor hipotecario iAhorro, en el que revelan que el esfuerzo para pagar un alquiler supone ya un 36,85% del salario frente al 22,65% de la hipoteca.

“El esfuerzo de comprar una vivienda es menor porque hemos restado un 20% del valor de compraventa que los usuarios tienen que tener ahorrado. Además, si la hipoteca es fija no hay subidas mensuales como sí pasa en los alquileres. En el lado contrario, tener una casa en propiedad también conlleva otros gastos como el pago de los seguros o del IBI”, explica Laura Martínez, portavoz del asesor y comparador hipotecario iAhorro.

La diferencia del esfuerzo económico que supone comprar o alquilar se puede ver de forma clara con un ejemplo. Ahora mismo en España por una vivienda de unos 100 metros cuadrados con una hipoteca fija en torno al 2% a 25 años se pagan unos 736 euros. Si se opta por el alquiler, en cambio, la media nacional de la cuota se encuentra en los 1.197,60 euros.

“En el caso de la hipoteca, firmar el préstamo en un momento de tipos bajos marca muchísimo la diferencia, por ejemplo, en 2021 el tipo fijo estuvo por debajo del 1% en ese caso el esfuerzo bajó muchísimo. Sin embargo, en las épocas en las que los tipos de interés de las hipotecas han estado por encima del 4% el esfuerzo hipotecario se disparaba en comparación con el alquiler. Negocia un buen tipo de interés en clave al firmar la hipoteca porque va a ser el mismo para toda la vida, mientras que en el alquiler tu cuota subirá conformen pasen los años”, apunta la portavoz de iAhorro.

En definitiva, según los datos del comparador hipotecario ahora mismo es más rentable comprar que alquilar la vivienda, pese a que para ser propietario sea necesario hacer un desembolso monetario previo.

Existen diferencias notables entre comunidades

Al analizar los datos por comunidades autónomas los resultados reflejan que la zona en la que más diferencia hay entre inquilinos y propietarios es en el País Vasco. Con un sueldo medio de 46.537 euros anuales, el esfuerzo que requiere alquilar roza el 40,5%, mientras que la cuota hipotecaria desciende a apenas un 19,5%, una diferencia de 21 puntos porcentuales.

Por otro lado, los madrileños deben destinar un 42,60% de su sueldo si quieren vivir de alquiler frente al 25,62% que utilizarían para pagar una hipoteca. Comparando estos datos con los de mayo de 2025 se puede observar que hay una caída del 2,54% en el esfuerzo hipotecario, pero en el caso del alquiler ha aumentado un 1,29%.

No obstante, una de las zonas más críticas sigue siendo las Islas Baleares. Allí la compra es un 36,90% del sueldo medio (44.457 euros al año) frente al 39,57% del esfuerzo del alquiler: “En Baleares el suelo está tan tensionado que tanto el alquiler como la compra ya son inaccesibles para gran parte de sus ciudadanos. En este caso se necesita más oferta de vivienda tanto de alquiler como de compra para intentar revertir esta situación”, destaca Laura Martínez.

Entre las comunidades con el precio medio hipotecado más bajo se sitúan Extremadura (123.057,69 euros), la Región de Murcia (140.225,85 euros) y La Rioja (147.835,69 euros).

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En el lado opuesto, las comunidades dónde el precio medio del alquiler es más bajo son Extremadura (533,74 euros/mes), La Rioja (643,14 euros) y Castilla-La Mancha (611,73 euros).