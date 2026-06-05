Florentino Pérez y Enrique Riquelme: dos generaciones, dos fortunas y más de 6.000 millones de patrimonio

42 años de edad separan a los dos candidatos que el próximo domingo pelearán por ser el nuevo presidente del Real Madrid: por un lado, el hasta ahora máximo mandatario del club durante los últimos 23 años, Florentino Pérez (Madrid, 1947), y, por el otro, una de las jóvenes promesas dentro del empresariado español, Enrique Riquelme (Cox, 1989). Dinero viejo frente a dinero nuevo. La batalla de dos de las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado conjunto por encima de los 6.000 millones de euros.

El dinero no es un tema baladí si se habla de la presidencia del Real Madrid. ¿Por qué? Porque para poder acceder a ella hay que presentar un aval personal del 15% del presupuesto anual del club, que se ejecutará si este entra en pérdidas. Para poder presentarse a las elecciones, Riquelme ha logrado que Andbank —el banco de Andorra, reconocido por trabajar con grandes fortunas— le dé un aval de 193,7 millones de euros contra su patrimonio. No ha tenido que ponerlo esta vez Pérez —los estatutos le exoneran—, que sí lo tuvon que aportar en el año 2000, cuando accedió por primera vez a la presidencia, entonces de 147 millones. ¿Cuánto suponen estos importes dentro del patrimonio personal de cada uno de los candidatos?

Florentino Pérez, más de 5.000 millones de euros

El patrimonio de Florentino Pérez se concentra —en su mayoría— en la participación que tiene en ACS, segundo mayor empresa de construcción y de infraestructuras del Ibex-35, con una capitalización bursátil que supera los 33.000 millones de euros. Pérez —que ostenta el cargo de presidente— cuenta con unas 40,79 millones de acciones, aproximadamente el 14,7% del capital, valoradas en más de 5.130 millones de euros. Conviene matizar que solo en el último año el precio de los títulos en bolsa se ha duplicado, hecho que ha permitido al hasta ahora presidente del Real Madrid incrementar sustancialmente su patrimonio.

Florentino Pérez canaliza su participación en ACS a través de su patrimonial Rosan Inversiones, sociedad cabecera de sus escasísimos negocios privados, que apenas tienen actividad más allá del cobro de los dividendos procedentes de la constructora. En 2024, último ejercicio disponible en el Registro Mercantil, declaró 81,26 millones en ingresos financieros sin apenas gastos, lo que le permitió obtener un beneficio en su sociedad personal de más de 70 millones de euros. La holding tiene un endeudamiento mínimo, con solo 40 millones en pasivos a largo plazo con diferentes entidades financieras.

De esta cabecera cuelgan otras dos sociedades, Floma Aviación y Luyaroll. La primera está especializada en la adquisición, propiedad, explotación, arrendamiento y posesión de aviones y pequeñas aeronaves. En 2023 y 2024, últimas dos cuentas anuales depositadas, Floma Aviación declaró ingresos prestación de servicios —teóricamente el alquiler de aviones— por valor de 2,28 y 2,07 millones de euros, respectivamente, pero en ambos ejercicios los gastos de explotación y la amortización inmovilizado hundieron su cuenta de resultados hasta terminar ambos ejercicios en conjunto con cerca de 4 millones de euros en pérdidas. Por último, Luyaroll, dedicada al sector inmobiliario, apenas tiene actividad y declara un patrimonio neto de poco más de 3 millones de euros. En 2024 declaró poco más de 120.000 euros en ingresos y pérdidas por más de 100.000. En las cuentas no detalla ninguno de sus activos.

Enrique Riquelme, cerca de 700 millones de euros

Por su parte, Enrique Riquelme —al igual que Florentino Pérez— concentra la mayor parte de su riqueza en la empresa que preside, Cox. Esta compañía de energías renovables y tratamiento de aguas cuenta con unas métricas financieras mucho más modestas que las de ACS: capitaliza unos 1.160 millones de euros en el Mercado Continúo y, en 2025, ganó 69 millones, frente a los 950 millones de la constructora de Pérez. A diferencia del madrileño, Riquelme controla un porcentaje muy superior, alrededor del 65,1% del capital: unas 50,58 millones de acciones valoradas en unos 693 millones de euros.

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Su participación —según la Comisión Nacional del Mercado de Valores— se reparte entre tres sociedades: Inversiones Riquelme Vives (59,935%), Lusaka Investments (3,9%) y Riquelme Capital Group (1,258%). La primera es la patrimonial donde concentra su actividad, la cual administra desde el número 4 de la calle Serrano, en pleno centro de Madrid. Sin embargo, es a su vez propiedad de Riquelme Capital y Rauland Enterprises, ambas compañías también del empresario alicantino. El empresario figura en varias sociedades más, algunas con préstamos cruzados con terceros. Sin embargo, ninguna tiene la entidad suficiente como para ser susceptible de variar el patrimonio de Riquelme.