Uno de cada tres jóvenes y la mitad de los inmigrantes están en situación de pobreza tras pagar su vivienda

La vivienda empuja a la pobreza a una parte creciente de quienes ya tenían menos margen para afrontarla. Uno de cada tres hogares jóvenes —el 32,9%— y más de la mitad de las familias inmigrantes —el 52,3%— están en situación de pobreza una vez descontados de sus ingresos el pago del alquiler o de la cuota hipotecaria, así como el resto de gastos asociados, según un estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que eleva hasta más de uno de cada cinco los ciudadanos que están en esta situación en parte por culpa de sobrepagar por su casa.

España ha convertido el acceso a la vivienda en una nueva frontera de desigualdad. Aunque las estadísticas arrojan que solo el 9% de los hogares dedica más del 40% de sus ingresos al alojamiento —teniendo en cuenta tanto los gastos relacionados con la hipoteca o el alquiler, así como los de mantenimiento de la vivienda—, la realidad es que aquellos encabezados por jóvenes o inmigrantes este porcentaje se dispara hasta el 19,6% y el 25,8%, respectivamente.

Según los autores del informe, los profesores Francisco Pérez y José García Montalvo (con el apoyo de los economistas Carlos Albert, Eva Benages y Ángel García), "la limitada oferta de vivienda pública de alquiler social agrava el problema e impide ofrecer soluciones a estos hogares". Adicionalmente, el estudio resalta que, entre 2021 y 2025, apenas se han construido 454.000 viviendas nuevas, mientras la creación de hogares hogares ha crecido en 965.000. "España solo ha construido un 45% de las viviendas que harían falta para acoger los nuevos hogares que se han creado. Si en 2007 se construían 14 viviendas por cada mil habitantes, en 2025 no llegaban a 2. Así pues, la escasez relativa de vivienda acumulada aumenta, generando incrementos de precios en el mercado de vivienda nueva que se trasladan al de vivienda usada y al de alquiler", resumen.

Esta situación es más compleja allí donde se concentra la demanda, principalmente en las zonas que atraen más población por sus mejores oportunidades laborales y educativas, así como en algunas zonas costeras residencialmente atractivas. Es el caso de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, que conjuntamente representan el 60% de la población y, en concreto, las provincias de Madrid Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, prinicipalmente en sus capitales y áreas metropolitanas.

La vivienda eleva el número de hogares en situación de pobreza

El informe de la Fundación BBVA y el IVIE sitúa la tasa de pobreza general en el 19,5%. Sin embargo, si se calcula la renta disponible que queda después de cubrir los costes asociados a la vivienda, esta se eleva en cuatro puntos, hasta el 23%. El salto es mucho más acusado en los colectivos con menos margen de elección residencial: en los hogares jóvenes la tasa pasa del 24,5% al 32,9% y entre la población extranjera, del 44,7% al 52,3%. Esto es especialmente relevante, porque el 45% de la población joven y el 63% de la inmigrante reside en alquiler, más susceptible de los movimientos del mercado.

"Los inmigrantes laborales sufren mayores problemas de acceso a la vivienda porque sus bajos niveles de ingresos y de ahorro y la debilidad de sus apoyos patrimoniales familiares les dificulta o impide la compra. Los trabajadores extranjeros, en especial los no comunitarios, se concentran en sectores peor remunerados (servicios domésticos, hostelería, agricultura, construcción, etc.), en ocupaciones menos cualificadas y con peores condiciones laborales. En el caso de los jóvenes, las dificultades para acumular ahorro por los bajos salarios, el retraso en la recepción de herencias y unos criterios más prudentes de acceso al crédito hipotecario explican este desplazamiento hacia el alquiler, no porque este último resulte más barato, sino porque exige un menor desembolso inicial que el necesario para acceder a la vivienda que la propiedad", desarrollan los autores.

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Más allá de la tendencia en estos colectivos, en los últimos 20 años, a nivel nacional el alquiler ha ganado peso: ha pasado de haber 2,1 millones de inquilinos en el país a 3,9 millones. En total, el 20% de la población española reside en este régimen, lo que supone un problema —según el informe— porque, "al existir muy poco alquiler social y ser la única alternativa para los hogares con bajos ingresos, los inquilinos realizan mayor esfuerzo financiero para cubrir los gastos de alojamiento".