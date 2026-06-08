Iberdrola y Vodafone sacuden el mercado con una alianza para vender juntos luz, móvil e internet con descuentos cruzados

Iberdrola y Vodafone buscan sacudir el mercado con una alianza para la comercialización recíproca de servicios de electricidad y de telecomunicaciones de la que podrán beneficiarse con descuentos cruzados los 16 millones de clientes de las dos compañías. Un acuerdo que se materializará en la aplicación de rebajas de 10 euros al mes en las facturas de luz y en las de telefonía, internet o televisión de pago.

Los clientes de Vodafone España que contraten la electricidad con Iberdrola se beneficiarán de un descuento de 10 euros al mes durante dos años en su paquete de telecomunicaciones; mientras que los clientes de Iberdrola que contraten los servicios de fibra y móvil de su vivienda con Vodafone recibirán la misma cuantía (10 euros al mes durante el próximo bienio) a modo de saldo del programa de fidelización de la energética, para emplearlos en su factura de la luz o en cualquier servicio o producto ofertado por la eléctrica. Las compañías reconocen que ya fórmulas para ampliar la alianza con nuevas propuestas comerciales en el futuro.

“Iberdrola y Vodafone se unen para ofrecer un beneficio claro y tangible a todos los clientes. A través de esta alianza, las dos compañías queremos ayudar a que millones de hogares dispongan de la mejor conexión en casa y en el móvil, con energía libre de emisiones, y al mejor precio”, ha subrayado Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España. “Unimos la fortaleza de dos grandes compañías para que más de 16 millones de hogares en España puedan acceder a las mejores telecomunicaciones y a una energía más competitiva en condiciones ventajosas. Es, además, un primer paso en una colaboración que esperamos ampliar con nuevas propuestas de valor conjuntas”, ha anticipado José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España.

Vodafone dará acceso a los clientes de Iberdrola a varias ofertas especiales sobre paquetes convergentes de fibra, móvil y TV con descuentos que pueden superar el 20%, beneficiándose además de un descuento adicional de 240 euros en dos años. E Iberdrola ha lanzado una oferta especial para los clientes de Vodafone que contraten el suministro eléctrico con Iberdrola, con una tarifa de luz exclusiva a precios competitivos y Vodafone realizará un descuento adicional de 10 euros al mes en su factura de fibra y móvil. Estas ofertas están disponibles desde este lunes en canales digitales, telefónicos y tiendas presenciales de Iberdrola y de Vodafone España. Además, las compañías explorarán otras futuras vías de colaboración en sus respectivos canales de distribución.

Las energéticas y las alianzas cruzadas

El acuerdo comercial entre Iberdrola y Vodafone es un ejemplo más en la proliferación de alianzas entre compañías energéticas y telecos (y también entre energéticas de diferentes subsectores) que se ha venido registrando en los últimos años. El año pasado Endesa y MasOrange (el grupo resultante de la fusión de Orange España y del grupo MásMóvil) ya sellaron su propia alianza para ofrecer ofertas comerciales cruzadas a los clientes de ambas compañías. Un acuerdo de colaboración que llegaba después de que Endesa cerrase la compra de la filial de comercialización de electricidad que tenía MásMóvil y absorbiera a sus cerca de 350.000 clientes.

Telefónica y Repsol fueron más allá hace cuatro años y crearon una filial conjunta para el despliegue de instalaciones de autoconsumo solar para particulares y empresas, y posteriormente lo ampliaron también a la aerotermia. Repsol lleva años desafian a sus rivales con una estrategia de descuentos en combustibles en su red de gasolineras que son cada vez mayores (hasta 20 céntimos por litro) en función de otros servicios contratados con el grupo. La rebaja máxima en los repostajes se aplica precisamente a los clientes que tienen contratada la electricidad, el gas natural y también la instalación de placas solares, a través de la alianza con Telefónica.

Naturgy y Moeve (antigua Cepsa) sellaron el año pasado también una alianza comercial para ofrecer descuentos cruzados y con ello plantar cara a la exitosa estrategia de Repsol. Ambas compañías emularon el sistema de descuentos entrelazados combinando todos sus negocios, con descuentos que pueden aprovecharse en los respostaje de combustibles o recargas de coche eléctrico en las gasolineras de Moeve o en las facturas de luz, gas o autoconsumo solar de Naturgy.