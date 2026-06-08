TELECOMUNICACIONES
Orange consuma la compra de MasOrange por 4.250 millones y toma el control total de la teleco como único dueño
El grupo francés cierra la adquisición del 50% que no controlaba en la operadora española y reconoce la gestión de Meinrad Spenger al frente de la compañía dándole acceso a su comité de dirección
Orange consuma la compra de MasOrange y toma el control total de la teleco española. El grupo francés ha confirmado este lunes el cierre de la operación anunciada a finales del año pasado y ha ejecutado formalmente la compra del 50% que no controlaba por 4.250 millones de euros, que hasta ahora estaba en manos de Lorca (el vehículo inversor de los fondos KKR, Cinven y Providence)y de otros socios minoritarios.
MasOrange, la mayor teleco del mercado español por número de clientes y nacida de la fusión de Orange España y MásMóvil en 2024, abre una nueva era. Orange, que tiene al Estado galo como mayor accionista con un 23%, consuma el derecho de recompra que había pactado en el acuerdo de fusión con los socios de MásMóvil y que le permitía tomar una posición de control transcurridos dos años desde la integración (esto es, a partir de marzo de 2026).
Orange controlará ahora el 100% del capital de MasOrange y consolidará íntegramente los resultados de la teleco española en sus cuentas. El grupo francés mantendrá al frente de la compañía a Meinrad Spenger como consejero delegado y reconoce su gestión incorporándole al comité ejecutivo de Orange. “Este nombramiento refleja la importancia estratégica de España para el grupo y potenciará aún más su reconocida experiencia en el mercado de las telecomunicaciones y su liderazgo en el desarrollo de MasOrange”, apuntan desde la corporación gala.
Próxima ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas