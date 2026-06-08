Orange consuma la compra de MasOrange por 4.250 millones y toma el control total de la teleco como único dueño

Orange consuma la compra de MasOrange y toma el control total de la teleco española. El grupo francés ha confirmado este lunes el cierre de la operación anunciada a finales del año pasado y ha ejecutado formalmente la compra del 50% que no controlaba por 4.250 millones de euros, que hasta ahora estaba en manos de Lorca (el vehículo inversor de los fondos KKR, Cinven y Providence)y de otros socios minoritarios.

MasOrange, la mayor teleco del mercado español por número de clientes y nacida de la fusión de Orange España y MásMóvil en 2024, abre una nueva era. Orange, que tiene al Estado galo como mayor accionista con un 23%, consuma el derecho de recompra que había pactado en el acuerdo de fusión con los socios de MásMóvil y que le permitía tomar una posición de control transcurridos dos años desde la integración (esto es, a partir de marzo de 2026).

Orange controlará ahora el 100% del capital de MasOrange y consolidará íntegramente los resultados de la teleco española en sus cuentas. El grupo francés mantendrá al frente de la compañía a Meinrad Spenger como consejero delegado y reconoce su gestión incorporándole al comité ejecutivo de Orange. “Este nombramiento refleja la importancia estratégica de España para el grupo y potenciará aún más su reconocida experiencia en el mercado de las telecomunicaciones y su liderazgo en el desarrollo de MasOrange”, apuntan desde la corporación gala.

Próxima ampliación