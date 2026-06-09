Resultados empresariales
La cadena de supermercados Plusfresc facturó 214 millones en 2025, un 5,8% más
La compañía leridana, que este año prevé abrir cinco nuevas tiendas por Catalunya, basa su éxito en la calidad de sus productos frescos, que adquiere mayoritariamente a agricultores locales
Supsa Supermercados Pujol, la empresa matriz de la cadena de supermercados Plusfresc, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 214 millones de euros, un 5,82% más que en el año anterior, según ha informado en un comunicado este martes. La empresa, nacida en 1929 como un pequeño colmado en el centro histórico de Lleida, ha explicado que durante el año pasado se centró en reforzar su modelo de proximidad, "basado en la especialización en producto fresco y en la confianza construida con clientes y proveedores", muchos de ellos procedentes de las comarcas leridanas. Esa estrategia de crecimiento le llevó a abrir nuevos establecimientos, siempre en Catalunya.
En concreto, especifica la compañía, el foco estuvo en las reaperturas y los traslados de tiendas a superficies de mayor tamaño para incorporar nuevos servicios, así como en la actualización de la imagen corporativa. Así, la cadena cerró el año con 89 establecimientos y la continuidad del plan de expansión a toda Catalunya, que ha permitido abrir otros tres locales en lo que va de año y que prevé otras dos aperturas durante el ejercicio.
El plan estratégico 2025-2027 de la empresa prevé un mínimo de tres aperturas y seis reformas de tiendas cada año, y se focaliza en la mejora de la experiencia de compra, el desarrollo profesional de sus empleados, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, y la innovación y la digitalización.
Supemercats Pujol es la empresa de distribución y gran consumo líder en superficie en la provincia de Lleida, emplea a más de 1.500 trabajadores y ha sabido fidelizar a los agricultores locales para que sean sus proveedores de productos. Y esa, según subrayan sus clientes más fieles, es una de las claves de su éxito: la calidad de los frescos. "Nuestra actividad no se entiende sin esa integración al territorio, por eso trabajamos no solo la responsabilidad social y ambiental, que también, sino que damos una importancia primordial al origen del producto, a la proximidad", explicaba recientemente a este diario su director general, Francisco González.
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