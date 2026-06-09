Mercados
El Ibex 35 sube un 0,1% en la apertura y mantiene los 18.200 puntos
Cellnex se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída de más del 0,7%, sólo por detrás de Indra, que se dejaba cerca de un 3,7%
EP
El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un alza del 0,1%, lo que ha llevado al selectivo madrileño hasta los 18.242 puntos, pendiente un día más de los acontecimientos en Oriente Próximo.
En este contexto, el precio del petróleo retrocedía hasta el entorno de los 93 dólares por barril en la apertura de las Bolsas europeas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Oriente Próximo están "en la recta final". De hecho, ha adelantado que el acuerdo podría terminar de cerrarse "en dos o tres días".
En concreto, el precio del Brent bajaba un 1%, hasta los 93,3 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 90, dólares, tras abaratarse un 1,5%.
En el ámbito 'macro', el Tesoro Público español regresará este martes a los mercados de deuda con una emisión de letras a tres y nueve meses en la que espera adjudicar entre 2.000 millones y 3.000 millones de euros. Será la última subasta que se celebrará antes de que el próximo jueves, 11 de junio, el Consejo del Banco Central Europeo tome la previsible decisión, según los economistas, de elevar los tipos de interés para atajar la subida de precios como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.
En el plano empresarial, Prosegur ha anunciado la firma de otro acuerdo para reforzar la seguridad con Internxt, la 'startup' valenciana especializada en almacenamiento en la nube y que cuenta entre sus inversores (a través de Angels Capital) con el presidente de Mercadona, Juan Roig.
En la apertura de la sesión de este martes, Cellnex se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída de más del 0,7%, sólo por detrás de Indra, que se dejaba cerca de un 3,7%. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Mapfre (+0,67%), Santander y Caixabank (+0,66%).
Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres bajaba un 0,3%, mientras que el parisino CAC 40 se alzaba un 0,2%, en tanto que el Dax de Fráncfort decrecía un 0,1%. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se moderaba hasta el 3,495%.
Respecto a las divisas, el euro aumentaba un 0,1% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,154 dólares.
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