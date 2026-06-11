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Dos décimas menos

El FMI asesta otro golpe a la eurozona: enfría el crecimiento al 0,9% para 2026 por la guerra en Oriente Próximo

La entidad que dirige Kristalina Georgieva empeora el pronóstico para la eurozona apenas dos meses después de la última rebaja

Irish Finance Minister Simon Harris, Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), and German Finance Minister Lars Klingbeil attend the Eurogroup Finance Ministers Meeting in Luxembourg, 11 June 2026. (Luxemburgo, Luxemburgo) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Irish Finance Minister Simon Harris, Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), and German Finance Minister Lars Klingbeil attend the Eurogroup Finance Ministers Meeting in Luxembourg, 11 June 2026. (Luxemburgo, Luxemburgo) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / OLIVIER HOSLET / EFE

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

La guerra en Oriente Próximo arroja una sombra sobre la economía de la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado en dos décimas su previsión de crecimiento para la zona euro, hasta dejarlo en el 0,9% este año, apenas horas después de conocer la decisión del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. Las principales instituciones económicas empiezan a alertar de los riesgos que la contienda bélica —cuya duración supera ya los 100 días— supone para el crecimiento y la inflación.

Las secuelas económicas de la guerra

Como consecuencia del shock energético derivado de la guerra en Oriente Próximo, el FMI ha rebajado su previsión de crecimiento para la eurozona al 0,9% del 1,1% previo. El ajuste se produce tras revisar al alza la inflación: hasta el 2,8% frente al 2,6% que pronosticó en abril. El conflicto estadounidense-israelí sobre Irán se ha convertido en un "choque de oferta adverso, pero temporal", según ha señalado este jueves la entidad que dirige Kristalina Georgieva. Como consecuencia, el cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha "deteriorado" las perspectivas del espacio comunitario.

El BCE aún podría endurecer más su política

Los malos augurios para la economía europea se prolongaron tras finalizar la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, este jueves. "Una perturbación energética aún más persistente podría elevar aún más la inflación y las expectativas de inflación, al tiempo que una caída de la confianza o tensiones financieras podrían debilitar la demanda", han alertado desde el FMI. "Un recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo o retrasos en la reparación de las infraestructuras energéticas, la intensificación de las hostilidades en Ucrania y nuevos ajustes en la política comercial plantean riesgos adicionales a la baja", han agregado.

Noticias relacionadas y más

Los malos augurios para la eurozona no han acabado ahí. El FMI ha advertido que el ECB podría elevar el precio del dinero en 25 puntos básicos más, aunque tampoco descarta una tercera subida este año. El BCE, no obstante, ha evitado dar pistas acerca de su próximo movimiento y ha recalcado que modificará su hoja de ruta de reunión a reunión. "Será necesario subir el tipo de interés oficial para contener el impacto de la crisis sobre la inflación", han exigido desde el FMI. "Si los datos que se vayan conociendo coinciden con las previsiones de referencia, podría ser necesario adoptar una orientación más restrictiva", han concluido. Según el fondo, sería necesario para mantener las expectativas de inflación "bien ancladas" a medio plazo.

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