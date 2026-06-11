Ya es oficial, a partir del 28 de agosto los pensionistas recibirán un complemento a su pensión del 25 por ciento si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada / .

El consejo de Ministros aprobó el real decreto que modifica la regulación del modelo de jubilación flexible, algo que permite a los pensionistas seguir trabajando y, a la vez, cobrando la pensión. Una medida que entrará en vigor el próximo 28 de agosto y supondrá la creación de complementos adicionales en la pensión.

Una mesa de trabajo. / Freepik

De este modo, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80 por ciento de la jornada ordinaria incrementarán el importe de la pensión en un 25 por ciento adicional, mientras que las que sean iguales o superiores al 33 por ciento, pero no inferiores al 55 por ciento, verán un aumento del 15 por ciento adicional.

Complemento

Hay que tener en cuenta que este complemento se aplica durante el tiempo que el pensionista está trabajando, en el momento en el que se jubile definitivamente, volverá a tener su pensión normal sin incrementos.