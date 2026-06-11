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Ya es oficial, a partir del 28 de agosto los pensionistas recibirán un complemento a su pensión del 25 por ciento si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada

Una alternativa a la jubilación tradicional

Ya es oficial, a partir del 28 de agosto los pensionistas recibirán un complemento a su pensión del 25 por ciento si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada

Ya es oficial, a partir del 28 de agosto los pensionistas recibirán un complemento a su pensión del 25 por ciento si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada / .

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Benito Domínguez

El consejo de Ministros aprobó el real decreto que modifica la regulación del modelo de jubilación flexible, algo que permite a los pensionistas seguir trabajando y, a la vez, cobrando la pensión. Una medida que entrará en vigor el próximo 28 de agosto y supondrá la creación de complementos adicionales en la pensión.

Una mesa de trabajo.

Una mesa de trabajo. / Freepik

De este modo, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80 por ciento de la jornada ordinaria incrementarán el importe de la pensión en un 25 por ciento adicional, mientras que las que sean iguales o superiores al 33 por ciento, pero no inferiores al 55 por ciento, verán un aumento del 15 por ciento adicional.

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Complemento

Hay que tener en cuenta que este complemento se aplica durante el tiempo que el pensionista está trabajando, en el momento en el que se jubile definitivamente, volverá a tener su pensión normal sin incrementos.

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