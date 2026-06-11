Ya es oficial, la Seguridad Social regala cinco años de cotizaciones a los trabajadores que hicieron practicas antes de 2024 / .

En muchas profesiones, el paso previo para comenzar a trabajar en una empresa o entidad, suele ser realizar un periodo de prácticas. Algo que no deja de ser un trabajo, aunque no cotices. Pues hasta ahora, porque la Seguridad Social regala cinco años de cotizaciones a los trabajadores que hicieron prácticas antes de 2024.

Eso sí, hay que suscribir un convenio especial para conseguir estos años cotizados, cinco como máximo. Para llevarlo a cabo, hay un plazo máximo que termina el 31 de diciembre de 2028.

Unos cuadernos. / Freepik

¿Y qué tipo de prácticas cuentan? Pues las que hayan realizado los alumnos universitarios para obtener una titulación oficial o un título propio de la universidad, las que hayan realizado los alumnos de formación profesional si no se prestaron en un régimen de formación profesional intensiva y no tuviesen carácter laboral, las que hicieron los alumnos de enseñanzas artísticas superiores, artísticas profesionales, enseñanzas deportivas del sistema educativo; y las que hicieron participantes en programas de formación de naturales investigadora.

¿Y cómo se paga? La base mensual de cotización será la base mínima de cotización por contingencias comunes correspondiente al grupo 7 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada periodo que sea objeto de cómputo para su suscripción.

Después habría que calcular las cotizaciones que correspondan a esas mensualidades y más tarde reducir el importe que se hará mediante la aplicación del coeficiente del 0,77 constituyendo el resultado la cotización a ingresar.

Pago

El convenio especial se puede pagar en un pago único o con un pago fraccionado mensual de hasta el doble de las mensualidades recuperadas, con un máximo de 84.