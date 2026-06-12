Polémica
La Comunidad de Madrid exigirá desde el lunes el empadronamiento para solicitar el abono transportes
La medida se adopta en pleno enfrentamiento del Ejecutivo de Ayuso con el Gobierno en torno al proceso de regularización de extranjeros
Víctor Rodríguez
Novedades relevantes en torno al abono transporte en la Comunidad de Madrid. A partir del próximo lunes, la Tarjeta de Transporte Público Personal, el título que, con distintas categorías y tarifas, permite desplazarse en los autobuses urbanos e interurbanos de la región, así como en el Metro y en la red de Cercanías solo se expedirá a personas empadronadas en municipios madrileños o en algunas de las localidades de provincias limítrofes con las que hay convenios para su uso. Así se desprende de una disposición publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La medida, que deja sin acceso a la tarjeta de transporte a colectivos como migrantes que no estén empadronados o estudiantes de otras regiones, supone la aplicación de una norma vigente desde 2011 pero que no se venía considerando, aducen desde el Consorcio Regional de Transportes. El requisito se aplicará a las nuevas tarjetas que se expidan así como a los duplicados, detalla el anuncio del BOCM.
La disposición se hace efectiva en plena pugna del Ejecutivo de Ayuso con el Gobierno central por el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, una iniciativa contra la que la presidenta regional se ha manifestado en multitud de ocasiones y que ha recurrido ante los tribunales. El certificado de haber solicitado el abono transporte es uno de los documentos que se consideraban como válidos para acreditar el periodo de cinco meses de residencia en España que se exige para optar a la regularización.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más potente y barata del mercado: con 8 niveles de ajuste y un soporte para panecillos integrado
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
- Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza