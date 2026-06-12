ENERGÍA
Iberdrola activa una reordenación de su cúpula financiera y asciende a David Mesonero
La eléctrica lanza una reorganización de departamentos financieros clave con un mando dual con un director y un director adjunto.
El ahora responsable de Desarrollo Corporativo y protagonista en las grandes operaciones y alianzas del grupo será el nuevo adjunto de la ‘macroárea’ de Finanzas.
Iberdrola emprende una reordenación de su cúpula directiva en departamentos financieros estratégicos. Un movimiento clave es el ascenso de David Mesonero a ‘número dos’ económico como director adjunto del área de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo. Clave, por un lado, porque se reconoce a Mesonero -actual director de Desarrollo Corporativo- por su labor en cerrar grandes operaciones corporativas y alianzas. Y, por otro, porque se le coloca como principal candidato para sustituir más adelante a José Sainz Armada (de 67 años) al frente de la Dirección de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo de la compañía.
Los cambios de Iberdrola en varios departamentos del área de finanzas tienen como el objetivo dar visibilidad en la compañía a las direcciones adjuntas y preparar futuras reorganizaciones con transiciones más tranquilas. José Sainz Armada, uno de los directivos históricos de Iberdrola y de la máxima confianza del presidente Ignacio Sánchez Galán, contará así con un ‘número dos’ en la dirección financiera, área absolutamente estratégica para el grupo.
Mesonero, que es el yerno de Sánchez Galán, es el actual director de Desarrollo Corporativo de la energética, Mesonero, y se destacado en los últimos años como una figura pujante en la compañía gracias a su protagonismo clave en operaciones como la venta del negocio en México a Cox, la compra de la británica ENW o alianzas como la de centros de datos con Echelon o con el gigante abudabí Masdar.
La reordenación de directivos afecta igualmente a las áreas de Control, Desarrollo Corporativo, Relación con Inversores, Financiación y Tesorería, Análisis Financiero y Gestión Capital, Sostenibilidad Corporativa y Global Business Services, que dependen todas ellas de la dirección financiera.
Cambios que buscan reforzar el mando dual, con directores y directores adjuntos, y visibilizar la labor de esos 'números 2' en las áreas de Control, con Charles Langan; Desarrollo Corporativo, con Miguel Gallardo; Relación con Inversores, con Isabel Sánchez; Financiación y Tesorería, con Javier Gutierrez; Análisis Financiero y Gestión Capital, con Juan Pablo Domínguez; Sostenibilidad Corporativa, con Iñigo Olaizola; y Global Business Services, con Javier Zornoza.
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