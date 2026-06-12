Banca
Las peticiones de liquidez de la banca española al BCE se disparan a máximos desde noviembre de 2024
Las entidades solicitaron casi 143 millones de euros en mayo, doce veces más que en abril, aunque el volumen sigue lejos de los máximos históricos
Las peticiones de fondos de la banca española al Banco Central Europeo (BCE) se dispararon en mayo hasta casi 143 millones de euros, su cifra más alta desde noviembre de 2024, según los datos provisionales publicados por el Banco de España.
El importe solicitado por las entidades españolas a través de las operaciones de financiación a largo plazo se multiplicó por doce respecto a abril, cuando la demanda se situó en 12 millones de euros. Con este repunte, las peticiones encadenan ya tres meses consecutivos de crecimiento, después de los niveles prácticamente testimoniales registrados en los meses anteriores.
En comparación interanual, el aumento también es significativo. En mayo de 2025, las solicitudes de liquidez de la banca española al BCE se situaron en 19 millones de euros, frente a los 143 millones contabilizados en mayo de este año. Esto supone multiplicar por más de siete el volumen registrado un año antes.
Pese al fuerte incremento mensual e interanual, la cifra continúa lejos de los máximos históricos alcanzados en otros momentos de tensión financiera o de mayor necesidad de liquidez. Las entidades españolas mantienen ahora unas necesidades de financiación a largo plazo mucho más reducidas que en esos episodios, en un contexto de normalización monetaria y de menor dependencia del recurso extraordinario al banco central.
En el conjunto del área del euro, las solicitudes de fondos también aumentaron en mayo. Las operaciones de financiación a largo plazo del Eurosistema alcanzaron los 12.775 millones de euros, un 7,73% más que los 11.858 millones registrados en abril.
Sin embargo, frente a mayo de 2025, el importe solicitado por las entidades del área del euro se redujo un 7,7%, ya que entonces ascendía a 13.840 millones de euros. De este modo, mientras la banca española registra un fuerte repunte desde niveles muy bajos, el conjunto de la zona euro mantiene todavía una evolución interanual descendente.
Los datos publicados por el Banco de España corresponden a medias mensuales de datos diarios, por lo que no reflejan saldos puntuales de cierre de mes, sino el comportamiento medio de las operaciones durante el periodo analizado.
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