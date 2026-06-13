Unas 40.000 personas asisten en Bilbao al festival con Juanes, Orozco y Rigoberta Bandini por el 125 aniversario de Iberdrola

Cerca de 40.000 personas acudieron este viernes al festival organizado por Iberdrolaen Bilbao para celebrar el 125 aniversario de la compañía. La cita tuvo lugar precisamente en la ciudad donde nació en 1901 Hidroeléctrica Ibérica, una de sus antecesoras. El evento, gratuito y de acceso libre, reunió durante toda la tarde en el parque de Doña Casilda, uno de los principales espacios verdes de la capital vizcaína, a artistas como Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne.

Según ha explicado la empresa en nota de prensa, la elevada afluencia de público superó las previsiones iniciales y convirtió el recinto en uno de los principales focos de actividad de la capital vizcaína. Durante seis horas, entre las 16.00 y las 22.00 horas, miles de asistentes siguieron los conciertos en un ambiente festivo que mantuvo una asistencia constante a lo largo de toda la jornada.

La programación musical comenzó con la actuación de Süne, que subió al escenario alrededor de las 16.30 horas. Después fue el turno de Rigoberta Bandini, a partir de las 17.35 horas, mientras que Antonio Orozco tomó el relevo cerca de las 19.10. El cierre de la jornada corrió a cargo de Juanes, que actuó desde las 20.45 horas. La apertura del festival estuvo protagonizada por la Electric Band de Iberdrola.

Para facilitar el seguimiento de los conciertos, la organización instaló siete pantallas distribuidas por el recinto.

Festival por el 125 aniversario de Iberdrola en Bilbao / Iberdrola

La jornada concluyó con un espectáculo de 1.500 drones, presentado por la compañía como el mayor realizado hasta la fecha en España. El despliegue, alimentado con energía procedente de fuentes renovables, pudo contemplarse desde distintos puntos de Bilbao.

Durante el evento también se habilitaron distintos servicios para los asistentes, entre ellos puestos de información, oferta de comida y bebida, asistencia sanitaria, aseos, zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, un espacio de atención a menores y un Punto Violeta. Asimismo, se activó un dispositivo especial de limpieza, mantenimiento y jardinería para acondicionar el recinto tras la celebración del festival.

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El concierto de Bilbao forma parte del programa “125 años luz”, con el que Iberdrola conmemora su 125 aniversario a lo largo de 2026 mediante distintas actividades. Tras la cita bilbaína, el calendario continuará el próximo 27 de junio en Madrid, con actuaciones de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna. La siguiente parada será Valencia, el 28 de noviembre, con conciertos de Estopa y Mafalda Cardenal.