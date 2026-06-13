Apostar por la IA, clave para que crezcan las pymes de Asturias

Patricio J. Arias, vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y presidente del Clúster TIC de Asturias (organización que aglutina a las empresas del sector tecnológico de la región), tiene un cachorro de pastor belga llamado "Tango". El perro era el encargado de custodiar unas obras junto a casa de Arias en Piedras Blancas. Cuando el jefe de la construcción colocó unas cámaras de seguridad para vigilar el recinto, "Tango" dejó de ser imprescindible. Así que Arias y su mujer lo adoptaron y ahora están entrenándolo para su nueva vida. "Hay muchas cosas para enseñarle, necesita mucho trabajo activo y mucho desarrollo emocional, pero también por nuestra parte tenemos que adaptarnos a ello, tenemos que enseñarle muchas cosas. Y esto tiene mucha relación con la inteligencia artificial (IA), porque la diferencia de la inteligencia entre un ser humano y un perro puede ser la misma, o incluso menor, que la existe ahora mismo entre estas herramientas y nosotros, porque además su capacidad es exponencial y cada vez crece más", expuso Arias durante su introducción de la jornada "IA para tu negocio: de la idea a la acción", organizada por BBVA y LA NUEVA ESPAÑA.

En la sesión, conducida por la periodista de este diario Amor Domínguez, expertos en IA, empresarios y responsables de BBVA compartieron sus experiencias, conocimientos y perspectivas sobre una innovación tecnológica imprescindible no solo para las personas individuales, sino para las empresas, especialmente aquellas de pequeño y mediano tamaño, que son las que conforman la inmensa mayoría del tejido productivo asturiano.

Arias aseguró que actualmente "hay muchísimo dinero invertido en IA" y que, de hecho, "es la tecnología en la que más se ha invertido en la historia de la Humanidad; más que en la exploración espacial". El presidentes del Clúster TIC ejemplificó este fenómeno al afirmar que la empresa más valiosa por capitalización bursátil en el mundo es Nvidia, "que se dedica a fabricar los chips con los que se hace la IA". "¿Y a quién da servicio Nvidia? A las seis empresas siguientes más valiosas, que son las seis grandes tecnológicas. Es decir, las siete compañías más valiosas del mundo prácticamente se dedican a la IA", afirmó.

Pero, ¿cómo aplicar esta gran tendencia mundial, llena de enormes cifras macroeconómicas, a la realidad práctica y diaria de los empresarios y autónomos asturianos? Pablo Coca, director general del centro tecnológico CTIC, radicado en Gijón y que asesora a un millar de empresas (la mayoría pymes y micropymes), explicó que, en líneas generales, "las compañías se dividen en dos grandes grupos en relación a la fase o la escala en la que están incorporando la IA: hay unas que lo están haciendo a un nivel incipiente y exploratorio, como si fuera un artesano cuyo trabajo es principalmente manual, pero que se apoya puntualmente en máquinas como una cortadora láser o una sierra". "Más del 90% de las empresas con las que trabajamos en el CTIC están aún en esa primera fase", aseguró Coca.

En esa etapa inicial, según Coca, "hay mucho de voluntarismo por parte del trabajador, y normalmente el uso de esas herramientas comienzan a nivel personal, y viendo la buena experiencia, se lo llevan al ámbito del trabajo". No obstante, en ese fenómeno existen dos riesgos, según el experto: "Por un lado, la seguridad, porque cuando hacemos un uso de las herramientas con licencias gratuitas a nivel personal, obviamente no tenemos los mismos compromisos por parte del proveedor en cuanto al no uso de tus datos para alimentar los modelos y para que no haya fugas de seguridad". El segundo gran riesgo es que esa aplicación voluntariosa por parte del trabajador "no asienta, no consolida a nivel corporativo".

El segundo grupo de empresas, según Coca, son las que ya han pasado "a una producción ya seriada, a un proceso automatizado en el que esas herramientas ya trabajan por sí solas y se encargan de una tarea o de un grupo de tareas con un nivel de responsabilidad". "Hay empresas que ya han dado el salto, pero son una minoría, aunque, con la velocidad y la evolución que llevamos, que es realmente exponencial, de cara al próximo año podríamos esperar que ya hubiese un buen número de trasvase a ese tipo de actividad", pronosticó el director de CTIC.

Begoña Cuetos, Directora de Banca de Empresas e Instituciones de la Regional Noroeste de BBVA, aseguró que la IA es "posiblemente la gran transformación que estamos viendo en el mundo corporativo, y además una transformación muy rápida" que afecta a todos los sectores. Cuetos destacó que "la IA es una herramienta muy democratizada, está al alcance de todos" y que "puede ser una ventaja competitiva para todas las empresas, las grandes y las pequeñas".

Según la directiva, el elemento común es "empezar, aprender y tratar de ver qué ventajas competitivas te puede dar esta tecnología". Identificó dos grandes áreas de aplicación: "Hay dos grandes áreas donde se pueden aplicar las herramientas de IA. En mejorar los procesos productivos y en el tratamiento ágil de los datos, que te permite mejorar el servicio que ofreces y tu competitividad". Cuetos añadió que "la IA nos permite tomar decisiones mucho más rápidas" y ejemplificó que, mientras antes se tardaban horas o días en elaborar informes, "ahora la herramienta te ofrece una información muy robusta y muy completa, a veces en cuestión de minutos".

En el caso de BBVA, Cuetos aseguró que el banco "lleva años trabajando con inteligencia artificial, de hecho los gestores cuentan con herramientas inteligentes que les ayudan a automatizar tareas administrativas y dedicar más tiempo a ofrecer un acompañamiento más especializado y personalizado a cada cliente. De hecho, más de 100.000 empleados de BBVA utilizan ya herramientas de inteligencia artificial en su actividad diaria".

La ejecutiva detalló avances concretos como la incorporación de un asistente en la aplicación móvil bancaria y herramientas internas: hemos conseguido reducir un 78% el tiempo necesario para registrar reclamaciones, lo que nos permite dar una respuesta más ágil y mejorar su experiencia. Respecto al apoyo a las pymes, señaló que quieren apoyarlas no solo con financiación y destacó que han sido "el primer banco en España en ofrecer a las pymes dos licencias gratis de ChatGPT Business durante un año año" para que prueben la herramienta sin coste.

El informático Daniel Álvarez, CEO de Girol Consulting y miembro de la junta directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), reconoció las dificultades de recursos que enfrentan las pymes y autónomos frente a las grandes empresas. "Las grandes empresas evidentemente tienen unos recursos diferentes al pequeño autónomo o la pequeña pyme, que puede invertir tanto en formación".

Álvarez criticó el uso generalizado de una única herramienta para todo: "La mayor parte de la gente solo utiliza una. Hay IAs muy alucinantes, directamente para dar un curso...". El empresario recomendó expresamente más formación, tanto al pequeño autónomo como a la pequeña empresa: "Directamente al pequeño autónomo y a la pequeña empresa lo que recomiendo es formación.

Álvarez defendió el uso de la IA para automatizar tareas internas sin perder el contacto humano con los clientes. "En mi empresa me gustaría que una persona diera cariño al cliente, resolviera la situación y que a su vez utilizase la IA para resolverle el problema al cliente", explicó. Añadió que el objetivo es "automatizar esas tareas no perder el tiempo de una persona por estar copiando facturas toda la tarde, cuando esa persona puede vender más al estar atendiendo personalmente y dándole cariño a un cliente".

La seguridad fue un factor muy destacado por los ponentes. Begoña Cuetos, de BBVA, subrayó la necesidad de actuar con rigor: "Estamos cuidando mucho este aspecto porque al final nosotros somos muy conscientes de que hay que hacerlo bien. Llevamos años trabajando en un modelo de analítica avanzada responsable, con principios muy claros que guían el desarrollo y uso de estas capacidades".

Daniel Álvarez alertó sobre los riesgos de compartir información sensible con herramientas gratuitas, y a este respecto relató un episodio en el que un cliente le informó de que había compartido todas las contraseñas con ChatGPT. Insistió en la prudencia: "Mucho cuidado con lo que compartimos con herramientas gratuitas".

Por su parte, Pablo Coca, del CTIC, defendió la educación como mejor vía frente a la mera regulación: "Educación antes que prohibición. La formación es lo primero. Pero la educación lo que implica también es que lleva asociado una serie de valores".

La IA en Asturias

Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA, concluyó que la IA "está entrando en el mercado asturiano de una forma muy potente y sólida". "Asturias siempre ha sido muy capaz de transformarse y avanzar", aseguró Hernández. Además, destacó que en BBVA quieren acompañar a las empresas y pymes en su proceso de transformación, compartiendo conocimiento y acercando soluciones que les permitan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial."Más de 8.000 pymes ya pueden incorporar esta tecnología a su actividad diaria gracias a las licencias de ChatGPT Business que ponemos a su alcance"

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La sesión contó con una conferencia de Mago More, nombre artístico de José Luis Izquierdo, conferenciante, empresario y escritor. More realizó un experimento en directo con IA para elaborar una campaña publicitaria a la empresa textil ovetense Del Río Uribe. Con la participación del gerente del negocio, Miguel Ángel del Río, las pautas de Mago More en la herramienta tecnológica alumbraron un cómic publicitario y una canción promocional. Ambas creaciones fueron muy celebradas por el público congregado en el Club LA NUEVA ESPAÑA.