Daniel Martínez, arquitecto: "Cambiar cosas en obra es carísimo por pequeñas que parezcan; pueden suponer 12.000 euros extra"

La frase que más peligro tiene en una obra o en una reforma es "ya que estamos". Así lo alerta el arquitecto Daniel Martínez, especializado en vivienda unifamiliar, porque después de esa frase "vienen miles de euros más": "Ya que estamos ampliamos la terraza, ya que estamos ponemos ventanales más grandes, ya que estamos cambiamos todo el suelo... Y claro, cada cambio parece pequeño cuando lo decides, pero en obra un cambio nunca es solo una cosa. Afecta a la estructura, a instalaciones, a tiempos, a otros materiales, a la mano de obra...".

Daniel Martínez tira de experiencia y pone como ejemplo un caso reciente. "Hace poco, unos cambios sin importancia, acabaron suponiendo más de 12.000 euros extra. Y no porque nadie engañara a nadie, simplemente por cambiar cosas en obra es carísimo", asegura. Cada cambio por separado, cuando se decide, nunca parece caro.

Por eso, añade, "cuanto más definido esté todo antes de empezar, menos sorpresas aparecen después". "Un proyecto bien definido antes de empezar puede ahorrarte muchísimo dinero… y muchísimos dolores de cabeza", insiste.

Cuánto cuesta hacerse una casa

Una pregunta recurrente de la gente, cuando está pensando hacerse una casa, es cuánto cuesta. Pero la respuesta no es en absoluto sencilla. El precio medio de la vivienda libre se disparó en Asturias en el primer trimestre un 15,4 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, el quinto mayor incremento entre las comunidades autónomas, hasta 1.752,2 euros por metro cuadrado, el importe más elevado desde finales de 2008.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la subida interanual de precios en Asturias es 2,2 puntos superior a la registrada en el cuarto trimestre del pasado año. En tasa trimestral, la vivienda libre se encareció en Asturias un 5 por ciento, el cuarto mayor aumento entre las comunidades autónomas.

El concejo asturiano con un precio medio más elevado es Gijón, con 2.341,6 euros por metro cuadrado, seguido de Oviedo, con 2.082,3 euros; Avilés, con 1.531,3 euros; Siero, con 1.453,1 euros; Mieres, con 1.026 euros, y Langreo, con 939 euros.

Aun así, como explica el arquitecto Daniel Martínez, dos casas de los mismo metros cuadrados pueden no costar lo mismo. El precio final depende de múltiples factores: de si tienen grandes ventanales, si tienen voladizos, si se eligen acabados "premium"...