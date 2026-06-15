Industria
La OCDE advierte al naval de la UE que los pedidos de nicho son solo una "protección parcial" frente a China
Asia irrumpe en el negocio de los megayates: arrebata un proyecto multimillonario a Meyer Werft
Los astilleros chinos pagan menos de la mitad del salario que se abona de media en el sector gallego
Solo en la última semana el naval controlado por Pekín ha firmado 60 pedidos: 32 de ellos, para armadoras europeas
El buque portacontenedores Mathilde Schulte arribó este jueves en la terminal de Guixar, en Vigo, procedente del puerto brasileño de Fortaleza. Con medio millar de puntos de refrigeración a bordo (reefer points), su capacidad es de 2.350 TEU, que es la unidad de medida para un container de 20 pies. Es de los pequeños —algo menos de 190 metros de eslora— dentro de la copiosa flota de la naviera CMA CGM, controlada por capital francés. Su siguiente parada será en Rotterdam. Porta pabellón de Singapur.
Nada que ver con el CMA CGM Notre Dame, con 24.212 TEU de capacidad, 400 metros de eslora y 62 de manga. Además de sus enormes dimensiones, este buque ha sido presentado por la armadora —el bautizo oficial será en Le Havre el 2 de julio— como el portacontenedores propulsado con GNL más grande del mundo. Su bandera es francesa porque el presidente y CEO de la naviera, Rodolphe Saadé, anunció abanderamientos locales el pasado noviembre como una "decisión estratégica". Pero fue construido en China, en las instalaciones de Jiangsu Yangzijiang; también en China se construirán las siguientes nueve unidades que compondrán una serie bautizada con monumentos emblemáticos de Francia.
Es lo que mejor sabe hacer el naval de China: series. Pedidos mayúsculos, cada vez con mayor peso tecnológico, mientras la industria Europea persevera en segmentos de nicho, de gran complejidad técnica y adaptados al máximo a las necesidades de cada armador. Pero este modelo, a juicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es solo una "protección parcial" frente al incesante avance de los astilleros asiáticos hacia construcciones antes reservadas a las gradas de Meyer Werft, Chantiers de l'Atlantique o Freire Shipyard. El naval de Europa —recuerda el estudio, divulgado el día 9 de junio—, ha "reorientado progresivamente su producción hacia segmentos de nicho de alto valor, como buques metaneros, cruceros, plataformas energéticas marinas y yates de lujo".
Nuevos mercados
El problema, abunda a continuación, es que, "si bien esta reestructuración ha permitido a estas economías [en referencia a las europeas] conservar capacidades especializadas y segmentos de empleo cualificado, la sostenibilidad a largo plazo de su posición competitiva sigue siendo incierta", apunta el máximo responsable de la división de Naval en la OCDE, Laurent Daniel. En definitiva, "las presiones competitivas que transformaron los segmentos convencionales de la construcción naval se están extendiendo ahora a los nichos de mercado" que han permitido a los astilleros europeos, y con ellos los gallegos, enfrentar el futuro inmediato con garantías.
Un ejemplo del avance de China hacia mercados que estaban solo en manos de la UE es su incursión en el negocio de los grandes cruceros: ya ha ensamblado dos, el Adora Magic City y Adora Flora City. Y lo ha hecho, por cierto, tras un acuerdo de colaboración con el grupo italiano Fincantieri. Pero es que Pekín se acaba de colar también en el de los megayates de lujo: la compañía China Merchants Cruise Shipbuilding, que está bajo el control del Estado a través de China Merchants Group, ha arrebatado a los alemanes de Meyer Werft el proyecto Ulyssia, un yate de exploración de ultralujo para la firma monegasca Ulyssia Residences. Lo entregará en 2031. El barco tendrá 122 residencias privadas y 22 suites para invitados. Algunas fuentes del sector han estimado su coste en unos 2.400 millones de dólares.
Competencia
De acuerdo a los mismos datos de la OCDE, el salario de un trabajador del naval en China no alcanza el equivalente a los 15.000 dólares anuales, menos de la mitad del sueldo promedio en Galicia del sector industrial. "Si bien las ventajas estructurales de China en materia de costes se están reduciendo, siguen siendo sustanciales, y el amplio apoyo gubernamental no muestra signos de disminuir", continúa el estudio. De los 60 buques firmados en la última semana a nivel global, más del 70% se harán en suelo chino; 32 de ellos, para armadoras europeas.
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