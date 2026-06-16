La CEOE pide que el Estado pague los 15 primeros días de las bajas
El líder de los empresarios de Castilla-La Mancha llama "memos" a los jóvenes y los culpabiliza del alza de las incapacidades temporales
Redacción
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) reclamó ayer que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes para amortiguar los costes asociados al "deficiente funcionamiento" de los servicios públicos. Antonio Garamendi enmarcó esta reclamación ante el aumento del absentismo laboral que, según los datos analizados durante una jornada organizada por la patronal, afecta diariamente a 1,4 millones de trabajadores, de los que cerca de un millón están en situación de incapacidad temporal.
Garamendi defendió la necesidad de adoptar medidas para corregir el incremento de las bajas laborales y advirtió de que se trata de un "problema sanitario con derivadas sociales y económicas" que afecta al conjunto de la sociedad. "Mientras no se adopten otras reformas", dijo, la Seguridad Social debería asumir el pago de la cotización y la prestación por incapacidad temporal que actualmente abonan las empresas entre los días 4 y 15 de baja. Según ha indicado, cerca del 69% de los procesos de incapacidad temporal duran menos de 15 días.
El presidente de la CEOE cifró en unos 33.000 millones de euros el coste asociado al absentismo, de los que alrededor de 17.000 millones recaen sobre las empresas. En este sentido, señaló que este "esfuerzo económico gigantesco" no se ha traducido en una mejora de la salud de los trabajadores ni en una mayor eficiencia del sistema.
El presidente de la CEOE también defendió potenciar las competencias de las mutuas y adelantar los controles médicos de los trabajadores en situación de baja.
Junto a ello, pidió exonerar a las empresas de la cotización por contingencias comunes en los procesos de incapacidad temporal que superen los 365 días y establecer una exoneración del 100% de las cotizaciones empresariales en los contratos de sustitución formalizados para cubrir a trabajadores de baja. Garamendi también defendió que estas medidas se extiendan a los trabajadores autónomos.
Polémica
Durante la jornada, el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, catalogó de "memos" a los jóvenes que solicitan baja por problemas de salud mental derivados de "que les ha dejado la novia" o porque su jefe les pide que trabajen. Nicolás opinó que en España hay un alto número de bajas que pueden considerarse "fraude" y criticó que se concedan incapacidades temporales por problemas de salud mental sin que al trabajador le atienda un especialista
Al ser preguntado por estas declaraciones, Garamendi se desmarcó, asegurando que los problemas de salud mental constituyen una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones. Asimismo, señaló que detrás de la mayoría de las bajas laborales existe una causa médica real y defendió la necesidad de prestar atención y seguimiento a los trabajadores afectados
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