España necesitará construir un millón y medio menos de casas de las previstas hasta 2041

España necesitará un millón y medio menos de viviendas de las que se preveían hasta 2041. Esta es la principal conclusión que se extrae de las previsiones de creación de hogares que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, que apuntan que en los próximos quince años se crearán 2,2 millones de hogares, frente a los 3,69 millones que proyectó para el periodo 2024-2039, cifras que sirven de guía para conocer cuantas casas deberán construirse en los próximos años.

El organismo público calculó en 2024 que hasta 2039 se crearían alrededor de unos 246.000 hogares nuevos al año de media. Ahora ha rebajado esta previsión hasta los 145.600 hogares, aunque ha extendido sus proyecciones hasta 2031. Esta suele ser la métrica utilizada por el sector inmobiliario —y la Administración pública— para calcular la necesidad futura de viviendas en el país. Es decir, la primera conclusión de los datos del INE es que España seguirá necesitando construir casas, pero no serán tantas como las que se habían estimado.

Las nuevas estimaciones del INE van más en la línea del ritmo al que el sector inmobiliario construye nuevas viviendas. Aunque el déficit actual alcanza las 700.000 casas —y el Banco de España revisará esta cifra esta misma semana—, las antiguas proyecciones apuntaban que se incrementaría en más de 100.000 al año, ya que el país termina las obras de alrededor de unas 100.000 viviendas al año, una cifra que previsiblemente crecerá ligeramente en los próximos ejercicios, hasta las 120.000 o 130.000, más en línea el volumen de creación de hogares previsto. De esta forma, el desequilibrio se reduciría hasta las 20.000 o 30.000 inmuebles al año, muy inferior al registrado hasta la fecha.

El INE rebaja sus previsiones

La entidad pública prevé que la población crecerá en un 8,4% entre 2026 y 2041, pero los hogares lo harán en un 11,1%. ¿Por qué? Porque el tamaño medio del hogar, el número de individuos que conviven, se irá reduciendo paulatinamente en los próximos años. Actualmente hay unas 2,5 personas y esta cifra retrocederá hasta las 2,43 en 2041. Sin embargo, la bajada es inferior a la que estimó el INE en 2024, que apuntaba que en 2039 solo convivirán 2,32 individuos por familia.

Las nuevas proyecciones apuntan que entre 2026 y 2041, los hogares de una persona aumentan en 1,1 millones y los de dos personas en 957.000. Juntos explican aproximadamente el 94% del incremento neto de hogares. En cambio, los hogares de cuatro o más personas se mantendrán estables o, incluso, registrada una bajada ligera de alrededor de unas 19.000 unidades. La proyección de 2024 esperaba que España contase en 2039 con unos 7,7 millones de hogares unipersonales, el 33,5% del total, número que ahora rebaja en alrededor de un millón: espera unos 6,7 millones de familias unipersonales, el 30,6% del total.

La inmigración, principal impulsor

Según el INE, la inmigración será el principal impulsor de la creación de hogares. Es más, la población nacional registrará un saldo vegetativo negativo, es decir, habrá más defunciones que nacimientos. Por tanto, el aumento de población se debería exclusivamente a la migración internacional. El organismo prevé que entren 2,7 millones de extranjeros en los próximos cinco años y de 6,3 millones hasta 2040. Este hecho será todo un reto para el país, que deberá proveer a toda esta nueva población de un techo, con el factor diferencial de que en muchos casos presenta menores ingresos y salarios y mayor vulnerabilidad.

Concentración en ciudades

El organismo público dependiente del Ministerio de Economía prevé que el número de hogares aumente en todas las comunidades autónomas hasta 2041. La Comunidad de Madrid es la región que más creará, un total de 392.881, cerca del 20% del total, seguida de Cataluña (372.061), Andalucía (358.873), Comunidad Valenciana (353.981) y la Región de Murcia (122.306). Esta última comunidad registra el mayor aumento relativo, ya que verá crecer en casi un 21% su número de hogares en los próximos quince años.

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En la otra cara de la moneda están las regiones que pertenecen a lo que se ha denominado como 'España vaciada'. Por ejemplo, Extremadura solo ganará 14.259 hogares hasta 2041, Asturias apenas 13.059 y Castilla y León solo 41.471 a pesar de su gran tamaño, fenómeno similar al de Galicia, donde se incrementarán solo en un 5%, hasta los 57.195 hogares, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.