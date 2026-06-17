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III Foro Económico y Social del Mediterráneo
Foro Mediterráneo, en directo | Líderes institucionales, empresariales, académicos y sociales dialogan en la primera jornada del foro
La agenda del primer día estará dedicada al compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida
Barcelona celebra este miércoles, 17 de junio, la primera jornada III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema “Un Mar de Compromisos”. La agenda del miércoles 17 se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.
Sigue aquí en directo todas actualidad y última hora del Foro del Mediterráneo.
La cita se inauguró el martes, en la Fundació Joan Miró, con el acto de bienvenida titulado “La cultura como primer compromiso”. La velada contó con la participación del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; del presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull; del escritor Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras; y del músico y director Jordi Savall, que junto a su grupo Hespèrion XXI interpretó 'Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes'.
Tras las ediciones celebradas en Valencia y Málaga, el foro llega a Barcelona bajo el lema 'Un Mar de Compromisos', una declaración de intenciones con la que el encuentro aspira a dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.
El encuentro convertirá la capital catalana en punto de encuentro de responsables políticos, representantes institucionales, directivos empresariales, académicos, científicos y expertos internacionales para debatir sobre los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo.
El espacio CosmoCaixa Barcelona acoge hoy y mañana la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa impulsada por Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación la Caixa.
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