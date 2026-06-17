Marta Colet (Veolia): "España es un referente mundial en agua regenerada, pero hay recorrido de mejora"

En España, no hay lugar para complejos si de agua regenerada se trata. "Sin duda, somos un referente mundial", ha asegurado, en la primera jornada del III Foro del Mediterráneo, Marta Colet, directora de concesiones de Veolia, quien no ha ocultado, pese a todo, que, incluso así, "hay recorrido de mejora".

Veolia es la multinacional francesa que, dedicada al tratamiento del agua, la producción de energía y la gestión de residuos, compró Suez hace unos años y, consecuentemente, Agbar (marca que ha eliminado) y Aigües de Barcelona, además de otro centenar de enseñas de todo el país.

De hecho, Colet ha empezado su exposición aludiendo a "la gestión del agua en Barcelona y su área metropolitana" como "un caso de éxito". Se refiere a que "se está consiguiendo adaptar esta ciudad y su entorno a los retos del cambio climático", cuando estos "ponen en riesgo" algo tan crítico como el suministro del agua.

En conversación con Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica, esta directiva ha mencionado la sequía como ejemplo paradigmático. La ciudad ha sufrido "mucha presión" por la "escasez de agua", ha dicho, pero ha conseguido sobreponerse a ella. Colet ha atribuido este éxito a cierto "conjunto de elementos y condiciones que lo han hecho posible".

El último episodio de sequía en concreto –ha proseguido– "ha puesto a prueba el sistema", pero les ha "obligado a repensar la relación con el agua" y les ha dado la "oportunidad de acelerar soluciones". "La gran innovación ha sido disponer de este nuevo recurso que es el agua regenerada", ha explicado.

Para ilustrar el caso, ha recurrido a su planta de tratamiento situada junto al río Llobregat, una infraestructura que permitió "aportar hasta el 25% del recurso en los momentos más complicados de la crisis" de sequía, ha cuantificado. "Estamos hablando de un piloto que empezó [tratando] 200 litros por segundo y que llegó hasta los 1.000 litros", ha agregado.

Modelos adaptados a cada entorno

De este modo, según ha perfilado Colet, el Área Metropolitana de Barcelona dispone de soluciones y recursos más convencionales (los ríos o los acuíferos), pero también desalinización y agua regenerada, que completan cuando las fuentes naturales no son suficientes. Sáez le ha preguntado, llegados a este punto, qué elementos de todos los identificados en Catalunya son extrapolables al resto de España.

Marta Colet (Veolia) dialoga con Albert Sáez en el III Foro del Mediterráneo / MANU MITRU / EPC

"Lo que es importante es que en cada entorno o ciudad se haga el modelo en función de los recursos disponibles, las características socioeconómicas o los recursos de agua", ha contestado la directiva. "Es importante este ejercicio de que en cada territorio se haga un diagnóstico y se pueda planificar con tiempo la combinación adecuada", ha agregado.

Ahí está, de hecho, el "recorrido de mejora" al que se había referido antes Colet. Luego ha sumado a esta lista, la regulación o la tarificación. "Estos elementos se tienen que gestionar adecuadamente".

Colaboración públicoprivada

Lo que también ha destacado la directora de concesiones de Veolia, de nuevo para bien, es la colaboración publicoprivada.

"En la gestión de un recurso tan esencial para el funcionamiento de las ciudades, la economía y la industria como es el agua, la colaboración públicoprivada es una solución muy poderosa para garantizar el recurso en calidad, continuidad y de forma accesible", ha incidido Colet, directiva de un grupo que a nivel mundial factura cerca de 45.000 millones de euros (casi 3.000 millones en España) y que emplea a más de 200.000 personas en todo el mundo.

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El de la colaboración publicoprivada es un modelo –ha rematado– "que ha sido, es y debe seguir siendo un elemento clave en el futuro".