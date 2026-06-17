Repsol firma un acuerdo con Venezuela para abrir una nueva zona petrolífera

Repsol ha firmado un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para analizar la posibilidad de explorar y desarrollar Horcón, una nueva zona petrolífera ubicada al sureste del lago de Maracaibo.

El acuerdo fue suscrito este martes por el consejero delegado de Repsol; Josu Jon Imaz, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el director general de Exploración y Producción de Repsol, Francisco Gea Pascual.

La reunión, celebrada en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en Caracas, también ha abordado "los avances operativos de los activos de Repsol en Venezuela" y los mecanismos de pago asociados a los acuerdos vigentes. Asimismo, la energética española ha subrayado que en la cita también se han tratado las inversiones comprometidas para garantizar la continuidad y el crecimiento de la actividad por parte de la compañía, así como el plan de cargamentos de crudo previsto para los próximos meses.

A través de este memorando de entendimiento, las partes también manifiestan su intención de avanzar en el análisis de oportunidades de gas en la costa, con el fin de profundizar en los estudios y datos de los yacimientos gasíferos en el 'offshore venezolano'. Repsol ha reivindicado que con este acuerdo la compañía "refuerza su compromiso con Venezuela, donde opera de forma ininterrumpida desde 1993". De hecho, su firma se produce meses después de que el consejero delegado, Josu Jon Imaz, asegurara al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca que Repsol estaba preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

Por su parte, el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, ha asegurado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que el acuerdo es la "anexión de oportunidades exploratorias" a la empresa mixta Petroquiriquire para sumar a la producción venezolana barriles de petróleo liviano. "Tanto Repsol como PDVSA (...) seguirán ahora explorando otras áreas de cooperación para seguir creciendo, que es lo importante, la proyección hacia el futuro, estamos hablando de una agenda energética que se proyecte para el 2050", subrayó Rodríguez.

Hace tres meses, Repsol y Eni ya firmaron un acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante 2026 en el activo Cardón IV, participado al 50 % por las dos compañías. Asimismo, a mediados de abril, Repsol firmó otro acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con PDVSA que le permite retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire, propiedad en un 60 % de PDVSA y en un 40 % de Repsol. "El acuerdo también busca garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco firmado originalmente en 2023", recalca la empresa energética española.