Foro Mediterráneo, en directo | Todo preparado para la segunda jornada del Foro del Mediterráneo

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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El Rey clausurará la mañana institucional Uno de los momentos más esperados de la jornada será la intervención de S.M. el Rey, prevista tras las participaciones de los presidentes de la Generalitat Valenciana y de Catalunya.

La voz de la diplomacia Tras una primera jornada marcada por la reflexión geopolítica, hoy intervendrá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un momento en el que la cooperación mediterránea ocupa un lugar destacado en la agenda europea.

Los alcaldes toman la palabra Barcelona, Valencia, Málaga, Palma y Cartagena compartirán hoy escenario para debatir sobre los desafíos urbanos del Mediterráneo. La gestión de la vivienda, la movilidad, el turismo y la sostenibilidad estarán sobre la mesa.

El desafío de la vivienda La vivienda será uno de los asuntos centrales del día. El acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales retos de las grandes ciudades mediterráneas, especialmente en zonas sometidas a una fuerte presión demográfica y turística.

Javier Moll: diálogo frente a la fragmentación En la inauguración del foro, Javier Moll defendió el papel de los espacios de encuentro para construir consensos en un contexto internacional marcado por la polarización y la incertidumbre. El presidente de Prensa Ibérica reivindicó el diálogo como herramienta para afrontar retos compartidos.

Mediterráneo, más que una geografía El Foro Mediterráneo ha reivindicado desde su apertura de ayer una idea recurrente: el Mediterráneo no es solo un espacio geográfico, sino una comunidad de intereses compartidos. La estabilidad, la energía, el comercio y la movilidad aparecen como desafíos comunes para todos los territorios de la región.

Termina con esta última intervención la primera jornada del Foro del Mediterráneo Una primera sesión del Foro del Mediterráneo muy destacada con personalidades como Javier Colomina, representante Especial del Secretario General de la OTAN para la Vecindad Sur; el exministro y ex Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Górtazar o el consejero delegado de Cellnex, Alfonso Álvarez. Este jueves segunda sesión del Foro desde el Cosmocaixa de Barcelona. Buenas noches y hasta mañana.

Intervención integral, financiación híbrida y gestión social: la receta alicantina contra la "emergencia habitacional" Paloma Taltavull, catedrática de análisis económico aplicado de la Universidad de Alicante (UA), ha enumerado las conclusiones a la que ha llegado el consejo que se ha dedicado a explorar la emergencia habitacional. A 'grosso modo', las líneas maestras son que la intervención debe ser integral, que la financiación debe ser híbrida y que la gestión debe ser social. En concreto, la receta es que la regeneración inmobiliaria se adapte a cada tejido urbano, asumir la eficiencia energética y la accesibilidad como política social y no solo técnica, que la financiación combine fondos públicos y privados, y que se instauren oficinas de barrio. Son, ha subrayado, "un pilar fundamental para que funcione la intervención".

Paloma Taltavull, catedrática de la Universidad de Alicante: "Teníamos claro que la construcción nueva no era suficiente" La catedrática de la Universidad de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA) Paloma Taltavull ha sido la encargada de resumir las conclusiones a la que ha llegado el Consejo de Alicante, centrado en los desafíos en torno a como lograr la sostenibilidad en el mercado inmobiliario. "Teníamos claro que la construcción nueva no era suficiente", ha asegurado la misma casi de entrada, tras perfilar un arco mediterráneo caracterizado por cada vez más afluencia de personas (sean turistas o personas que llegan para residir en sus ciudades), pero las mismas viviendas disponibles.