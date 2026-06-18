Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

III Foro Mediterráneo

Hereu: "El arco mediterráneo es el gran motor económico de España"

El ministro de Industria llama a desarrollar la industria de la defensa, históricamente ausente en plazas industriales como Catalunya o Valencia

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura las intervenciones en el lll Foro del Mediterráneo

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura las intervenciones en el lll Foro del Mediterráneo / MAITE CRUZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabriel Ubieto

Barcelona

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado el arco mediterráneo, de Roses a Cádiz, pasando por Murcia, Valencia o Barcelona, como el "gran motor" económico de España. En los polígonos diseminados por sus territorios se genera casi la mitad del valor añadido bruto de toda la industria española, lo que a su vez será la basae para la "emergencia del gran 'hub' europeo de la industria, que es España", según ha aventurado durante su intervención en el III Foro del Mediterráneo, celebrado esta semana en Barcelona y organizado por Prensa Ibérica.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en la inauguración de la segunda jornada del lll Foro del Mediterráneo

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en la inauguración de la segunda jornada del lll Foro del Mediterráneo / MAITE CRUZ

Industria por un lado, con las "catedrales de la nueva automoción" ubicadas en Sagunto que ayudarán a alumbrar el coche eléctrico, la gran base de Navantia en Cartagena o las refinerías de Repsol en la petroquímica de Tarragona. Turismo, por el otro. En las playas del Mediterráneo plantan su toalla la mayoría de los millones de turistas que recibe España cada año. En sus orillas se ubican concretamente casi seis de cada 10 plazas hoteleras.

El ministro Hereu ha alertado, no obstante, que España no podrá consolidar y desarrollar esos sectores clave si no piensa y actúa en clave mediterránea. "Nuestro gran reto ahora es luchar por la igualdad, vemos mucha gradación en los indicadores [de riqueza, actividad económica y bienestar], hay que trabajar en la igualdad del arco mediterráneo. Las diferencias entre el norte y el sur siguen siendo abismales", ha lamentado, el que en su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona impulsó el Fòrum Universal de les Cultures.

El tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo está impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació la Caixa, y hasta el jueves convertirá la capital catalana en epicentro del debate sobre el potencial del arco mediterráneo, región cultural y comercial. El evento cuenta con el patrocinio de empresas como Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia.

Noticias relacionadas

Las jornadas, que se extienden hasta este jueves, cuentan también con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y ayuntamientos como el de Barcelona, Málaga o Palma, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  3. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  4. La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  7. Una de las grandes orquestas gallegas amenizará este viernes la fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas: 'Se espera que venga mucha gente
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el alisador de pelo que de baja de 44 euros a solo 17: la favorita de las peluqueras

Las aceras transparentes sobre el río Sella del puente de Arriondas empiezan a hacerse realidad

Las aceras transparentes sobre el río Sella del puente de Arriondas empiezan a hacerse realidad

VÍDEO: Walker´s Wool un proyecto innovador con lana de oveja Xalda

VÍDEO: Walker´s Wool un proyecto innovador con lana de oveja Xalda

Adiós a las rozaduras del cazado: Cecilia van Berkum convierte la lana de sus ovejas xaldas en una tirita ultra suave para poner entre la piel y el calcetín

Adiós a las rozaduras del cazado: Cecilia van Berkum convierte la lana de sus ovejas xaldas en una tirita ultra suave para poner entre la piel y el calcetín

El Club Isla de la Deva de Castrillón planta cara a la aristocracia mundial del tenis de mesa en Corea del Sur

El Club Isla de la Deva de Castrillón planta cara a la aristocracia mundial del tenis de mesa en Corea del Sur

El Ateneo Jovellanos mantiene el pulso cultural mientras busca atraer a nuevas generaciones

El Ateneo Jovellanos mantiene el pulso cultural mientras busca atraer a nuevas generaciones

De astronautas y viudos

De astronautas y viudos
Tracking Pixel Contents