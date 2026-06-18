Yolanda Díaz se reafirma en su reforma del registro de jornada pero evita concretar cuándo la aplicará

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reafirmado su intención de reformar la ley del registro de jornada para suprimir el control horario a papel y boli, digitalizarlo y acotar las horas extra ilegales. Una reforma que la ministra de Trabajo anunció el septiembre pasado y, nueve meses después, todavía no tiene fecha de entrada en vigor.

Díaz no ha desvelado este jueves, en el acto del sindicalismo internacional organizado en el pabellón Vistalegre de Madrid, cuando desencallará esta norma, que genera un contundente rechazo entre las empresas y que ha generado divisones dentro del propio Gobierno.

"Queremos un registro horario, hay muchos en contra, pero lo vamos a conseguir", les ha prometido Díaz a CCOO y UGT este jueves. Entre las cúpulas de las centrales se ha instalado un ánimo de hartazgo e impaciencia con esta cuestión, que no ha estado exenta de polémica y ha resucitado las históricas pugnas entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo.

Díaz anunció justo tras el fracaso de la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales una reforma de la ley de registro de jornada. La idea era ya que no había podido reducir formalmente las horas de trabajo, eliminar por lo menos los excesos horarios y que se cumpla en el máximo de casos la jornada legal de 40 horas. Trabajo planteó dichos cambios vía reglamento, lo que le permitía fintar el Parlamento, donde la ley para reducir la jornada laboral evidenció que no tenía mayoría.

El problema, a ojos de los partidarios de la reforma, es que desde ese septiembre han pasado ya nueve meses y no existen visos de cuándo Trabajo aplicará los cambios en el reglamento ni un motivo claro que justifique el retraso. La pretensión públicamente expresada por el Ministerio es que estos estén en marcha antes del verano.

La clave es la vivienda

La vicepresidenta segunda ha comparecido en el acto organizado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y que ha congregado esta semana a unos 11.000 sindicalistas, según los organizadores, en Madrid. La ministra de Trabajo les ha concedido el mérito de la última reforma laboral, la de 2021, y sus efectos beneficiosos sobre el empleo.

Actualmente, la Seguridad Social se encuentra en máximos históricos de ocupación, con 22 millones de afiliados. "Es la primera reforma laboral que no está hecha por los mercados, [...] en cinco años hemos cambiado la vida económica y social de España", ha afirmado.

Díaz ha repasado las distintas modificaciones de la normativa laboral aprobadas durante el último lustro, todas ellas pactadas con los sindicatos y algunas también con la patronal. "Hemos subido el SMI con todo en contra", aprobado la 'ley Rider' o la reforma del trabajo doméstico", ha enumerado.

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No obstante, ahora la vicepresidenta ha señalado una cuestión que considera determinante para la calidad de vida de los trabajadores, pero que no depende de su Ministerio: "Hay que ganar el derecho a la vivienda, es la clave para un futuro mejor", ha afirmado.