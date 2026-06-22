El Gobierno confirma el "permiso climático" para no ir a trabajar cuando hago mucho calor: “Hemos sido pioneros en Europa" celebran sobre estos días de permiso

Ha sido una noche de mucho calor. La ola de calor que azota a España dejó ayer, domingo, temperaturas por encima de 40 °C en unas 75 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y en el sur peninsular se superaron los 42 grados, según datos facilitados hoy por la autoridad meteorológica en la red social X.

También fue "muy intenso" el calor en el extremo norte: Irurita (Navarra) alcanzó 41,7 °C y Bilbao aeropuerto 41,1 °C.

Las noches han sido asimismo muy calurosas. De nuevo en la costa de Almería no se ha bajado de 30 °C. En unas 40 estaciones de la red de la Aemet los termómetros no han descendido de 25 °C (noche tórrida), según los datos.

Y es que con tanto calor, cuesta más salir a la calle e incluso ir a trabajar. Por ello, para refrozar la seguridad frente a las altas tempretaturas, el ministerio de Trabajo ha asegurado que avisará a miles de empresas de su obligación de garantizar y proteger la salud de las personas trabajadoras frente al calor. Así lo ha comunicado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. “Todos los años lanzamos un plan del calor, les anuncio que vamos a lanzar cartas a los sectores empresariales afectados por los golpes de calor. No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha explicado la ministra. “Trabajar no puede costar la salud ni la vida. En el siglo XXI, nadie debe enfermar ni morir en su puesto de trabajo” ha reivindicado la titular de Trabajo quien ha recordado que en España, en 2025, más de 700 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo en accidentes mortales laborales.

Durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica celebrado en Barcelona, la vicepresidenta ha destacado los desafíos más urgentes que enfrenta el mundo laboral en la actualidad: gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de trabajo como la digitalización y las fórmulas matemáticas que introducen los algoritmos, la evolución demográfica y el cambio climático; mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, todavía minusvaloradas; reforzar la protección de las personas trabajadoras más vulnerables: jóvenes, migrantes, personal sociosanitario, empleadas del hogar; e introducir la perspectiva de género, una deuda pendiente de la salud laboral.

Yolanda Díaz ha puesto en valor medidas españolas pioneras en prevención como los permisos climáticos ante situaciones de riesgo grave e inminente. “Hemos sido pioneros en Europa. En 2023 adaptamos la normativa de lugares de trabajo para obligar a proteger a la población trabajadora frente a fenómenos meteorológicos adversos y, tras la DANA de 2024, reconocimos los permisos climáticos, porque el calor extremo también mata”. “Además, la conexión permanente genera estrés y otras patologías que suponen hoy riesgos importantes para la salud mental”.