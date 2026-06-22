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Corea del Sur irrumpe en cuarto lugar

La inversión extranjera en España crece un 22,6% y alcanza los 6.567 millones en el primer trimestre

Estados Unidos consolida su liderazgo como principal inversor, seguido de Francia y Reino Unido

Estados Unidos vuelve a posicionarse como el principal inversor extranjero en España.

Estados Unidos vuelve a posicionarse como el principal inversor extranjero en España. / Michael Nagle / BLOOMBERG

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Sabina Feijóo Macedo

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona

La inversión extranjera productiva en España alcanzó los 6.567 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 22,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Registro de Inversiones Exteriores correspondientes al primer trimestre de 2026.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacan que esta evolución "confirma la recuperación iniciada durante la segunda mitad de 2025" y "demuestra la confianza de los inversores internacionales en la economía española" pese a un entorno global marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la desaceleración económica en algunas regiones del mundo.

El impulso de los proyectos productivos

Uno de los elementos que desde Economía más destacan de los datos del primer trimestre es el comportamiento de la denominada inversión productiva, es decir, aquella vinculada a nuevos proyectos empresariales o a la ampliación de actividades ya existentes. Este tipo de operaciones incluye tanto los proyectos greenfield —nuevas implantaciones empresariales— como los proyectos 'brownfield', relacionados con ampliaciones o reinversiones sobre activos ya operativos. Además, "como muestran los datos de la base de datos fDi Markets, en los 5 primeros meses de 2026, España es el segundo país del mundo que más proyectos greenfield ha recibido" destacan desde el Ministerio.

Así, durante los tres primeros meses de 2026, este tipo de inversión alcanzó los 2.085 millones de euros, lo que supone el tercer mayor registro de toda la serie histórica. Las mismas fuentes ministeriales subrayan que este indicador resulta especialmente relevante "porque genera efectos directos sobre el crecimiento económico, la creación de empleo cualificado y el fortalecimiento del tejido empresarial".

Estados Unidos lidera la inversión internacional

Por origen geográfico, Estados Unidos continúa ocupando la primera posición entre los principales países inversores en España. En concreto, uno de cada cinco euros invertidos en la economía española durante el primer trimestre procedió del mercado estadounidense, que concentró el 21,4% del total de la inversión recibida.

Junto al mercado estadounidense, destacan también Reino Unido y Francia, segundo y tercer país inversor, respectivamente. Ambos prácticamente duplicaron el volumen de inversión realizado en España respecto al primer trimestre de 2025. Y, entre las novedades más significativas figura la irrupción de Corea del Sur como cuarto mayor inversor extranjero en España.

Desde el Ministerio consideran que "la confianza internacional y la estabilidad en relaciones exteriores se posicionan como palanca clave de crecimiento". A ello, dicen, se suma el fortalecimiento de acuerdos comerciales y económicos con mercados estratégicos, como los impulsados con Mercosur o India, que podrían abrir nuevas oportunidades para la llegada de capital extranjero en los próximos años.

La inversión española mantiene su presencia internacional

En paralelo a la llegada de inversión extranjera, la actividad inversora de las empresas españolas fuera del país registró una moderación respecto al ejercicio anterior, aunque la inversión neta en el extranjero se duplicó en términos interanuales, reflejando una mejora significativa frente a los datos registrados en 2025.

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Estados Unidos volvió a consolidarse como el principal destino de la inversión española en el exterior, seguido por Reino Unido. Además, se observa una creciente diversificación geográfica con la consolidación de mercados como Australia. Por sectores, los servicios financieros concentraron el 33% de la inversión española en el extranjero, seguidos por la industria alimentaria, con un 19%, y las telecomunicaciones, con un 15%.

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