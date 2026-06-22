Muere a los 100 años Alan Greenspan, expresidente de la Fed
El economista, nacido justo antes de la Gran Depresión, lideró la Reserva Federal desde 1987 hasta 2006
EP
Alan Greenspan, el influyente banquero central de Estados Unidos que marcó la política monetaria y el rumbo del dólar durante los 19 años que ocupó la presidencia de la Reserva Federal, ha fallecido este lunes a los 100 años de edad, según ha informado la cadena NBC.
En un comunicado, su esposa durante los últimos 29 años, Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de NBC News, ha confirmado el fallecimiento de Greenspan, en su casa, "a los 100 años debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson".
"Fue un hombre extraordinario que contribuyó a moldear la economía estadounidense durante décadas bajo presidentes de ambos partidos, y siempre fue honesto al reconocer sus errores", destaca el texto recogido por la cadena estadounidense.
Nacido en 1926, justo antes de la Gran Depresión, el economista asumió la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos en agosto de 1987, bajo la presidencia de Ronald Reagan y sucediendo en el cargo a Paul Volcker.
Greenspan, que sería apodado como 'el Maestro' se desempeñó como banquero central de EEUU durante los siguientes 19 años, cumpliendo su mandato bajo cuatro presidentes distintos, incluyendo George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush, hasta su relevo en enero de 2006 por Ben Bernanke.
Recordado por acuñar la expresión "exuberancia irracional", Alan Greenspan fue una figura clave a la hora de dar forma al capitalismo estadounidense moderno al liderar la política monetaria desde los últimos años de la Guerra Fría hasta la era digital.
En este sentido, si bien su larga presidencia de la Fed incluyó uno de los periodos más prolongados de expansión económica de la economía estadounidense, sus críticos también apuntan que sus políticas, incluyendo la defensa de la desregulación financiera, contribuyeron a crear las condiciones que acabarían desembocando en la crisis financiera mundial de 2007-2008.
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