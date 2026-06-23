Castropol: una oportunidad residencial frente a la ría del Eo para Asturias o ría de Ribadeo, para Galicia, en una de las zonas más demandadas del norte

La búsqueda de viviendas que combinen naturaleza, calidad de vida y buenas comunicaciones ha situado al occidente asturiano entre las zonas que más interés despiertan entre compradores procedentes de distintos puntos de España. Dentro de este escenario, Castropol destaca como uno de los enclaves más atractivos gracias a su privilegiada ubicación frente a la ría del Eo y su proximidad tanto a la costa asturiana como a Galicia.

En este entorno se desarrolla actualmente una promoción residencial que entra en su fase final de construcción. Se trata de un conjunto de 20 adosados y 14 pisos diseñado para quienes buscan una vivienda moderna en un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza y con acceso a todos los servicios necesarios para el día a día.

Conjunto de 20 adosados y 14 pisos / Cantábrico Consulting

Un entorno donde el paisaje forma parte de la vida cotidiana

Castropol conserva la esencia marinera característica de la costa cantábrica. Sus paseos junto a la ría, la cercanía con Ribadeo y la presencia constante del mar configuran un entorno especialmente valorado tanto por residentes habituales como por quienes buscan una segunda residencia.

La zona permite disfrutar de algunos de los espacios naturales más reconocidos del norte peninsular, como la playa de Peñarronda, el puerto de Figueras o las numerosas rutas que recorren el litoral. La combinación de mar y montaña ofrece además múltiples posibilidades para la práctica de actividades al aire libre durante todo el año.

A ello se suman unas buenas conexiones con Galicia y con el resto de Asturias, un aspecto que cada vez adquiere mayor relevancia para quienes teletrabajan o buscan una vivienda bien comunicada sin renunciar a la tranquilidad.

Viviendas pensadas para el confort y el disfrute del exterior

Entre las viviendas disponibles destaca uno de los adosados de mayor superficie y ubicación dentro de la promoción. La vivienda cuenta con aproximadamente 95 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas y una parcela con jardín privado de 100 metros cuadrados.

La distribución incluye tres dormitorios, dos baños completos y una zona de día diseñada para favorecer la convivencia familiar. Los espacios interiores aprovechan la luz natural gracias a una orientación estudiada y ventanales equipados con acristalamiento tipo Climalit.

La construcción incorpora materiales y soluciones orientadas al confort, como suelos de tarima, aislamiento eficiente y acabados actuales que permiten acceder a una vivienda lista para entrar a vivir sin necesidad de reformas.

Nueva promoción de viviendas / Cantábrico Consulting

Un mercado con creciente interés

El mercado inmobiliario del occidente asturiano ha experimentado un incremento de la demanda durante los últimos años. La combinación entre calidad de vida, precios competitivos respecto a otras zonas costeras y la creciente búsqueda de entornos naturales ha contribuido a reforzar el atractivo de municipios como Castropol.

Los expertos destacan especialmente el interés que despiertan las viviendas de nueva construcción con espacios exteriores privados, una tipología cada vez más valorada por compradores nacionales e internacionales.

En este contexto, promociones como la que se desarrolla frente a la ría del Eo representan una oportunidad para quienes desean establecer su residencia en una de las zonas con mayor proyección del norte de España.

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La comercialización de la promoción se realiza a través de Cantábrico Consulting, donde los interesados pueden consultar las diferentes tipologías disponibles, características de las viviendas y estado actual de comercialización. Cantábrico Consulting es una empresa con delegaciones en Asturias, Costa de Lugo y Tenerife Sur.