El Gobierno propone al catedrático Juan José Ganuza como nuevo presidente de la CNMC

El Gobierno ha elegido al catedrático Juan José Ganuza como candidato a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en sustitución de Cani Fernández, cuyo mandato terminó el pasado 16 de junio, según ha informado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, quien ha propuesto formalmente el nombramiento al Consejo de Ministros.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (1991) y doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid en 1996, Ganuza es catedrático de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra, donde acumula cerca de tres décadas de trayectoria académica especializada en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública, según relata en un comunicado el departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Ganuza es, además, director de la división de Competencia y Regulación de Mercados de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro, desde donde ha liderado proyectos de investigación aplicada con incidencia directa en el diseño de políticas públicas, según el comunicado del Gobierno. Además, ha colaborado de forma continuada con la propia CNMC en seminarios y publicaciones especializadas.

El Consejo de Ministros también ha acordado proponer el nombramiento de otros tres consejeros: la exdirectora de gabinete de Nadie Calviño, Carmen Balsa, el exdiputado de ERC Joan Capdevila, y la catedrática Marina Echebarría, en sustitución de Josep Maria Salas y Carlos Aguilar, cuyo mandato ha expirado junto con el de Cani Fernández, así como la vacante de Pilar Sánchez, tras su dimisión en enero de este año.

Los cuatro deberán comparecer ante la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso para, posteriormente, ser nombrados por el Consejo de Ministros. El mandato es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección. En caso de salir adelante, Ganuza será el tercer presidente de la CNMC después de José María Marín Quemada (2013-2020) y Cani Fernández (2020-actualidad), pues el organismo se creó en 2013 fruto de la unión en un solo ente de los supervisores sectoriales, como la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), y desde entonces la posibilidad de volver a separar sus funciones ha acompañado constantemente al 'superregulador'. En 2024, la entonces vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, impulsó incluso la escisión del regulador de energía en una nueva CNE, aunque la tramitación parlamentaria dejó la iniciativa en punto muerto.

Críticas al organismo

Precisamente, el potencial nuevo presidente del organismo regulador ha sido muy crítico con él desde su génesis, en 2013, cuando firmó una tribuna en El País, junto a otros dos expertos como el catedrático Antonio Morales y el profesor Gerard Llobet, en la que denunciaba la manera en que se nombraba a los consejeros del 'superregulador': "Nadie sabe de todo, y sospechamos que no existen personas que puedan ser calificadas como expertas en política de competencia a la vez que en el funcionamiento de todos los mercados regulados. Pero incluso si existieran, ninguno de estos expertos habría aceptado ser consejero de la CNMC, precisamente porque su mal diseño (y temores sobre influencia política) podría perjudicar su valiosísima reputación profesional".

E incluso proponían otra manera de seleccionar a los consejeros: "El papel de un consejero en un organismo regulador no debe ser la interpretación de la voluntad popular, sino que debe actuar de acuerdo con criterios puramente técnicos. Para conseguir una persona con este perfil es mejor utilizar mecanismos como el que emplea la Comisión Europea a la hora de escoger a su economista jefe para la dirección general de competencia. Los interesados deben mandar su currículum y son escogidos de acuerdo con sus méritos".

Renovación de consejeros

Respecto a los tres consejeros propuestos, Carmen Balsa, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares (1990) y perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1992, fue directora del Gabinete de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, predecesora de Carlos Cuerpo, entre 2018 y 2021.

Según el Gobierno, Balsa ha desarrollado una carrera "centrada en política económica, regulación y competencia", como subdirectora General de Ordenamiento Jurídico Económico (1995-2004), directora de la División de Evaluación de Políticas Públicas en el Ministerio de Administraciones Públicas; subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de Competencia —antecesora de la CNMC— (2008-2009), y senior Advisor de la representación española en el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en Washington (2009-2012).

Joan Capdevila es licenciado en Veterinaria y fue diputado de ERC al Congreso de los Diputados durante cuatro legislaturas consecutivas (diciembre de 2015 y julio 2024), donde ejerció como presidente de la Comisión de Industria y Portavoz de las Comisiones de Transición Ecológica y de Economía. Capdevila fue uno de los grandes impulsores parlamentarios del autoconsumo en España, defendiendo el modelo de generación distribuida y la reducción de trabas burocráticas para las renovables. "Tiene un conocimiento directo del marco regulatorio de los sectores supervisador por la CNMC", reconoce el Ministerio de Economía en su comunicado. Entre septiembre 2024 y septiembre 2025 fue Delegado del Govern de la Generalitat de Catalunya en Madrid.

Por último, Marina Echebarría Sáenz es catedrática de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid donde ha ocupado "diversos cargos académicos" durante 38 años. Es autora de "obra científica abundante" en materia de Derecho de la distribución comercial, mercados electrónicos y derecho de las nuevas tecnologías, con clara incidencia en el Derecho de la competencia, una de las áreas naturales de la CNMC. Ha liderado y participado en numerosos proyectos de investigación sobre las materias de derecho antitrust, mercados de distribución, medios de pago electrónicos y activos digitales.

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Echebarría fue ponente del anteproyecto de ley de contratos de distribución comercial por encargo del Ministerio de Industria. Posee también una destacada carrera como activista por los derechos del colectivo LGBTI, habiendo sido presidenta del Consejo de Participación de las personas LGBTI entre 2021 y 2024.