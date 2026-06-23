Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

"La mejora geopolítica llega demasiado tarde"

La ola de calor mantiene la luz por encima de los 100 euros/MWh: ¿por qué la reapertura de Ormuz no abaratará la electricidad este verano?

El aumento de la demanda por las altas temperaturas, la menor producción eólica y la incertidumbre sobre las reservas europeas mantienen la presión sobre el mercado eléctrico

Una terraza con aire con ventilador en una noche tórrida de Barcelona. La llegada de la ola de calor impulsa la demanda de electricidad. (Archivo)

Una terraza con aire con ventilador en una noche tórrida de Barcelona. La llegada de la ola de calor impulsa la demanda de electricidad. (Archivo) / MANU MITRU / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sabina Feijóo Macedo

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona

El acuerdo entre Washington y Teherán que ha alejado, al menos por ahora, el riesgo de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha devuelto cierta calma a los mercados energéticos. El barril de Brent cotiza este martes en el entorno de los 76 dólares y encadena varias jornadas a la baja, mientras que el mercado europeo del gas también ha registrado una fuerte corrección tras la retirada de la denominada prima de guerra.

Sin embargo, esa caída no se ha trasladado al precio de la electricidad. Este martes, el precio mayorista en España alcanzó los 112 euros por megavatio hora (MWh), un 12,5% más que el día anterior y por encima de los 100 euros por primera vez desde marzo. La pregunta que se hacen los expertos, entonces, es ¿por qué la relativa normalización geopolítica no se refleja en el recibo de la luz?

El gas sigue manteniendo un precio elevado

La explicación, según la consultora Tempos Energía, combina factores coyunturales y estructurales. El más claro es que, aunque el gas ha corregido con fuerza en los últimos días, sigue lejos de niveles considerados bajos. El índice TTF, referencia del mercado gasista europeo, cotiza este martes en torno a los 41,6 euros por MWh, una cifra todavía elevada y un 16% superior a la registrada hace un año.

A priori, que el gas cotice caro debería afectar menos a España, con un parque renovable considerable. Y aquí es donde entra la ola de calor que azota el país y buena parte de Europa esta semana, con alertas rojas de la AEMET en varias provincias y máximas por encima de los 40 grados.

Imágenes de personas por las calles de Málaga en plena ola de calor, a 12 de julio de 2024, en Málaga, Andalucía (España). El fenómeno del terral ha provocado la elevación de la alerta a Málaga debido a las altas temperaturas previstas para este viernes.

Imágenes de personas por las calles de Málaga en plena ola de calor, a 12 de julio de 2024, en Málaga, Andalucía (España). El fenómeno del terral ha provocado la elevación de la alerta a Málaga debido a las altas temperaturas previstas para este viernes. / Álex Zea - Europa Press

Lo hace por dos vías. La primera es el aumento abrupto de la demanda por el uso masivo de la climatización. La segunda es de carácter físico: el calor reduce la densidad del aire y hace que el viento sople con menor intensidad, lo que merma la producción eólica sin que la solar pueda compensar esa caída durante las horas nocturnas. "Una ola de calor no solo dispara la demanda, sino que desactiva la tecnología verde más equilibrante", señala Antonio Aceituno, analista de la consultora.

Una ola de calor no solo dispara la demanda, sino que desactiva la tecnología verde más equilibrante.

En consecuencia, la menor aportación eólica obliga a recurrir con mayor intensidad a los ciclos combinados de gas, una de las tecnologías más caras del sistema y la que suele fijar el precio marginal de la electricidad en el mercado mayorista, que viene determinado por la última tecnología necesaria para cubrir la demanda

A estos factores se suma otro elemento de mercado. Y es que buena parte de los precios del verano ya estaban descontados en los contratos de futuros antes de que se firmara el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Es decir, que esos contratos incorporaban desde hace meses expectativas sobre demanda, disponibilidad de renovables y evolución del gas, de modo que la mejora geopolítica llega demasiado tarde para modificar las previsiones de los próximos meses. "El verano ya está sentenciado a consecuencia del calendario y, aunque la paz fuese sólida y duradera, no puede bajar el termómetro que decide los precios de estos meses", apunta Aceituno.

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz / -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

El invierno, en riesgo

De cara al invierno, la situación apunta a precios aún más elevados, con los futuros para el cuarto trimestre de 2026 cotizando esta semana en torno a los 94 euros/MWh, el techo histórico para esa franja estacional, según Tempos Energía. Aquí, la razón principal está en los almacenes de gas europeos.

Europa afronta los próximos meses con unos almacenamientos inferiores a los del año pasado y necesita rellenarlos antes de la llegada del frío. Sin embargo, esa tarea coincide con una fuerte competencia internacional por el gas natural licuado (GNL), especialmente por parte de China, quién ha intensificado sus compras y obliga a los compradores europeos a pagar más para atraer cargamentos.

Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar

Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar / Stringer/dpa

¿El resultado? Los mercados anticipan un invierno con un gas más caro de lo deseado. Y dado que los ciclos combinados siguen siendo la tecnología que marca el precio de la electricidad en muchas horas de elevada demanda (como ocurre, precisamente, en este momento con la ola de calor), los futuros eléctricos también incorporan esa expectativa alcista.

A ello se suma otro problema. Según Aceituno, el diferencial actual entre los precios del gas para verano (el TTF está cotizando hoy en torno a los 42-42,5 euros/MWh) e invierno (los futuros para el TTF apuntan a una cotización de 41,38€ para el cuarto trimestre de 2026, según datos del mercado Ibérico del gas) es insuficiente para incentivar el almacenamiento.

Noticias relacionadas

Se trata, por lo tanto, de un nivel practicamente idéntico al precio actual. "Y sin un diferencial favorable entre el gas de verano y el de invierno, no hay incentivo económico para llenar los depósitos", explica. En el escenario base de Tempos Energía, el próximo invierno puede costar hasta 1,5 veces más que el anterior, con precios superiores a los 100 euros/MWh.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  4. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  6. Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
  7. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  8. El Gobierno confirma trabajar solo la mitad de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o que cuiden a mayores para que puedan conciliar: válido para hombres y mujeres

Más de 30 yoguis dan la bienvenida al verano con 108 saludos solidarios por La Tribu de Llanes

El Servicio de Salud del Principado asumirá la atención sanitaria de los menores del centro de Sograndio (Oviedo)

El Servicio de Salud del Principado asumirá la atención sanitaria de los menores del centro de Sograndio (Oviedo)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente sistema de afeitado más barato del mercado: baja su precio de 49,99 euros a 22,99

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente sistema de afeitado más barato del mercado: baja su precio de 49,99 euros a 22,99

Oviedo acogerá el primer ciclo público de Cómic del noroeste de España

Oviedo acogerá el primer ciclo público de Cómic del noroeste de España

Cuatro años de cárcel para dos hermanos que distribuían cocaína con descuentos al por mayor en Avilés

Cuatro años de cárcel para dos hermanos que distribuían cocaína con descuentos al por mayor en Avilés

Amador Menéndez: "No hay seres humanos discapacitados, solo tecnologías incapacitadas. Hay que poner ganas y entusiasmo para soñar el futuro"

Amador Menéndez: "No hay seres humanos discapacitados, solo tecnologías incapacitadas. Hay que poner ganas y entusiasmo para soñar el futuro"
Tracking Pixel Contents