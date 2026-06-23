La Seguridad Social confirma el pago doble de la pensión en las próximas horas: 2.400 euros más a la cuenta bancaria
No disfrutan de la paga extra las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional
Con la llegada del verano, millones de pensionistas en España esperan uno de los ingresos más importantes del año: la mensualidad de junio junto a la paga extra de verano. Este refuerzo económico permite afrontar los gastos adicionales que trae consigo la temporada estival.
En esta línea, la Seguridad Social establece que el abono de las pensiones se hará entre el día 1 y el 4 de cada mes, por tanto el cobro será el primer día hábil del mes en que se realiza el pago (a mes vencido) y siempre antes del cuarto día natural del mismo.
No obstante, la fecha exacta del ingreso de la nómina se puede adelantar por parte de las entidades bancarias donde el pensionista tenga domiciliada su pensión. Y de hecho la banca suele adelantar el pago de las pensiones, normalmente antes de que finalice el mes.
En junio, junto a la mensualidad ordinaria, la mayoría de los pensionistas reciben la paga extraordinaria de verano, lo que significa que verán un ingreso doble ese mes. Esta paga extra equivale exactamente a una mensualidad ordinaria, sin bonificaciones adicionales. La otra paga extra se abona en noviembre (paga extra de Navidad).
Por ejemplo, si un pensionista cobra 1.200 euros al mes, en junio recibirá 2.400 euros, el doble, debido a esa paga extra de verano.
Los pensionistas que reciben su pensión en 14 pagas-como los de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares- tienen derecho a la paga extra de verano.
Por su parte, no disfrutan de la paga extra las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, ya que las pagas extra en estas pensiones se prorratean en 12 mensualidades.
En esta línea, para acceder a la paga extra de junio se requiere haber tenido derecho a la pensión durante todo el semestre anterior (del 1 de diciembre al 31 de mayo). Si se ha comenzado a cobrar la pensión después, el importe de la extra se calcula de forma proporcional.
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- El Gobierno confirma trabajar solo la mitad de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o que cuiden a mayores para que puedan conciliar: válido para hombres y mujeres