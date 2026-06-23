Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Wall Street se tiñe de rojo ante el temor a un pinchazo de la IA: el Nasdaq cede un 3%

El desplome del 10% del Kospi surcoreano desata una ola de ventas en las tecnológicas y arrastra los tres principales índices de Wall Street

Cotizaciones bursátiles que se muestran en una pantalla del edificio de la Bolsa de Tokio (TSE), gestionada por Japan Exchange Group Inc. (JPX), en Tokio, Japón, el lunes 22 de junio de 2026.

Cotizaciones bursátiles que se muestran en una pantalla del edificio de la Bolsa de Tokio (TSE), gestionada por Japan Exchange Group Inc. (JPX), en Tokio, Japón, el lunes 22 de junio de 2026. / Soichiro Koriyama / BLOOMBERG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Los inversores vigilan de cerca a la tecnología este martes a medida que las ventas generalizadas en el Pacífico contagian a Wall Street. El temor a un posible pinchazo de las acciones de la inteligencia artificial (AI) ha llevado los principales índices de Estados Unidos a experimentar grandes recortes en la segunda sesión de la semana, con caídas de hasta el 3%. El detonante ha sido en Seúl, después de que el Kospi —el índice de referencia de Corea del Sur— viviera una caída histórica del 10% en apenas una sesión al calor de preocupaciones sobre las valoraciones de las tecnológicas.

El VIX, el llamado índice de miedo, se ha disparado un 20% en dos días como consecuencia del castigo, lo que implica que el mercado ve mayor volatilidad. No obstante, aún se sitúa muy lejos de los máximos que vivió tras el estallido de la guerra en Irán.

Las tecnológicas, en el ojo del huracán

En Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq es el más penalizado por el castigo bursátil este martes con un desplome de hasta el 2%. Por detrás se sitúa el S&P 500, selectivo que también amanece con números rojos: acumula una caída del 1,24% tras el toque de campana. El Dow Jones también retrocede, aunque a menor medida, y se deja un 0,34%. Más allá de los tres principales índices, el Russell 2000, el parqué que alberga las pymes en Estados Unidos, se deja en torno al 1,50%

La fuerte volatilidad este martes llevó a la Bolsa de Seúl a imponer una suspensión de operaciones de 20 minutos en el último tramo de la sesión. Los principales fabricantes de chips, como Samsung y SK Hynix, cerraron con caídas de doble dígito: más del 12% cada una. La reacción del mercado en Corea del Sur ha contagiado a la Bolsa de Tokio. El Nikkei 225 cerró con un recorte del 3,55% tras el desplome histórico en Corea del Sur.

Los analistas llaman a la calma

Los analistas mantienen relativa calma. Daniel Ernst, gestor de carteras de Robeco, asegura que las valoraciones aún están lejos de anteriores burbujas, como la puntocom. “Aunque han resurgido las preocupaciones de que el entusiasmo por la IA esté inflando una burbuja de mercado, los múltiplos de valoración se mantienen por debajo de los picos anteriores y las previsiones de ganancias continúan creciendo”, asegura. En el caso de Estados Unidos, también transmite un mensaje de tranquilidad: “el sector tecnológico de EEUU cotiza actualmente a 23 veces las ganancias futuras”, concluye. 

Noticias relacionadas

Otros estrategas también explican que Corea del Sur, a cambio de otros mercados, es más vulnerable a altibajos que otras plazas bursátiles por la fuerte volatilidad. “La magnitud del movimiento tuvo mucho que ver con la naturaleza excesivamente especulativa del mercado coreano, porque ahora está impulsado casi exclusivamente por inversionistas minoristas”, ha explicado Alexander Redman, estratega jefe de renta variable de CLSA, en Singapur, tras las caídas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  4. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  6. Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
  7. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  8. El Gobierno confirma trabajar solo la mitad de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o que cuiden a mayores para que puedan conciliar: válido para hombres y mujeres

Villaviciosa desbloquea la última parcela de La Barquerina afectada por la denuncia de Costas: licencia para una promoción de 36 viviendas y más de tres millones de inversión

Villaviciosa desbloquea la última parcela de La Barquerina afectada por la denuncia de Costas: licencia para una promoción de 36 viviendas y más de tres millones de inversión

Así fue la espectacular fiesta del Rakú para cerrar el curso de la Escuela de Cerámica de Avilés

Así fue la espectacular fiesta del Rakú para cerrar el curso de la Escuela de Cerámica de Avilés

García Menéndez: «Quería hacer una novela policiaca en el Oviedo de la Regenta»

García Menéndez: «Quería hacer una novela policiaca en el Oviedo de la Regenta»

Recta final para el Plan de Igualdad pactado por el PP e IU en Oviedo

Recta final para el Plan de Igualdad pactado por el PP e IU en Oviedo

Avilés transformará el local de tenis de mesa de La Magdalena y sacrificará parte del squash

Avilés transformará el local de tenis de mesa de La Magdalena y sacrificará parte del squash

San Martín suspende las hogueras de San Juan de El Entrego y Blimea por la "ola extrema de de calor"

San Martín suspende las hogueras de San Juan de El Entrego y Blimea por la "ola extrema de de calor"

Avilés prepara su movilidad para el aterrizaje de Aitana: cortes de tráfico y restricciones desde este jueves

Avilés prepara su movilidad para el aterrizaje de Aitana: cortes de tráfico y restricciones desde este jueves

Cinco medallas para Asturias, tres de ellas de oro, en un Campeonato de España de katas histórico para la región

Cinco medallas para Asturias, tres de ellas de oro, en un Campeonato de España de katas histórico para la región
Tracking Pixel Contents