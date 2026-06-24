La Seguridad social confirma los viajes a un precio reducido de 50 euros a los pensionistas: condiciones y plazo máximo
Plazas reservadas en los lotes 1 y 2 para usuarios con animales cuyo peso no supere los 10 kilos, incluyendo el transportín, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animale
El plazo de solicitudes para participar en la temporada de viajes 2026/2027 del Imserso ha comenzado este lunes, 22 de junio, y finalizará el próximo 10 de julio inclusive, dentro de un programa con casi 880.000 plazas, las mismas que el año anterior al ser objeto de prórroga, valorado en casi 60 millones de euros.
Mientras, un total de 7.447 plazas cuentan con un precio reducido de 50 euros, reservadas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social y sin importar el destino.
Este nuevo programa también mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular, con plazas reservadas en los lotes 1 y 2 para usuarios con animales cuyo peso no supere los 10 kilos, incluyendo el transportín, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.
Por lotes, 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para turismo de escapada.
En concreto, este proceso solo afecta a los usuarios no acreditados en temporadas anteriores, que deberán presentar la solicitud por medios electrónicos, prioritariamente, además de la posibilidad de realizarlo por correo o en los registros habilitados.
En el caso de las personas acreditadas, tendrán que cumplimentar una nueva solicitud en el caso de que quieran modificar alguno de esos datos. Además, será posible viajar con otra persona que vaya a presentar su solicitud en la misma provincia, cuando sean iguales los destinos elegidos y el orden de prioridad de las plazas solicitadas.
Con ello, las personas beneficiarias del programa recibirán a partir de la segunda quincena de agosto aproximadamente una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que la comercialización de los mismos comenzará en septiembre y se podrá empezar a viajar a partir de octubre.
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