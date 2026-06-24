Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La Seguridad social confirma los viajes a un precio reducido de 50 euros a los pensionistas: condiciones y plazo máximo

Plazas reservadas en los lotes 1 y 2 para usuarios con animales cuyo peso no supere los 10 kilos, incluyendo el transportín, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animale

La Seguridad social confirma los viajes a un precio reducido de 50 euros a los pensionistas: condiciones y plazo máximo

La Seguridad social confirma los viajes a un precio reducido de 50 euros a los pensionistas: condiciones y plazo máximo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Riu

El plazo de solicitudes para participar en la temporada de viajes 2026/2027 del Imserso ha comenzado este lunes, 22 de junio, y finalizará el próximo 10 de julio inclusive, dentro de un programa con casi 880.000 plazas, las mismas que el año anterior al ser objeto de prórroga, valorado en casi 60 millones de euros.

Mientras, un total de 7.447 plazas cuentan con un precio reducido de 50 euros, reservadas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social y sin importar el destino.

Este nuevo programa también mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular, con plazas reservadas en los lotes 1 y 2 para usuarios con animales cuyo peso no supere los 10 kilos, incluyendo el transportín, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

Por lotes, 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para turismo de escapada.

En concreto, este proceso solo afecta a los usuarios no acreditados en temporadas anteriores, que deberán presentar la solicitud por medios electrónicos, prioritariamente, además de la posibilidad de realizarlo por correo o en los registros habilitados.

En el caso de las personas acreditadas, tendrán que cumplimentar una nueva solicitud en el caso de que quieran modificar alguno de esos datos. Además, será posible viajar con otra persona que vaya a presentar su solicitud en la misma provincia, cuando sean iguales los destinos elegidos y el orden de prioridad de las plazas solicitadas.

Con ello, las personas beneficiarias del programa recibirán a partir de la segunda quincena de agosto aproximadamente una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes.

Noticias relacionadas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que la comercialización de los mismos comenzará en septiembre y se podrá empezar a viajar a partir de octubre.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  3. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  4. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  5. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar
  7. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  8. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia

Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: "Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores"

Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: "Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores"

Recreaciones históricas, música tradicional y un gran mercado como novedad: todo listo en Oviedo para la sexta edición de "El primer peregrino"

Recreaciones históricas, música tradicional y un gran mercado como novedad: todo listo en Oviedo para la sexta edición de "El primer peregrino"

Polémica en Bélgica: un ministro recomienda piscina, cerveza y barbacoa para afrontar el calor

Polémica en Bélgica: un ministro recomienda piscina, cerveza y barbacoa para afrontar el calor

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de muebles de exterior de mesa y cuatro asientos más barato: por solo 39,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de muebles de exterior de mesa y cuatro asientos más barato: por solo 39,99 euros

La cara menos festiva de la noche de San Juan: más de 6 toneladas de residuos recogidos

La cara menos festiva de la noche de San Juan: más de 6 toneladas de residuos recogidos

La cúpula militar de Defensa defiende mantener el vínculo con EEUU de cara a la próxima cumbre de la OTAN

La cúpula militar de Defensa defiende mantener el vínculo con EEUU de cara a la próxima cumbre de la OTAN

Otro día de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de más de veinte minutos ya este mediodía

Otro día de atascos en la autovía a Villaviciosa, con retenciones de más de veinte minutos ya este mediodía
Tracking Pixel Contents