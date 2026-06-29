El Banco de España autoriza por primera vez a una plataforma española de criptomonedas a ofrecer servicios de pago

Bit2Me ha obtenido una nueva autorización del Banco de España que le permitirá prestar servicios de pago basados en tokens de dinero electrónico (Electronic Money Tokens o EMT), convirtiéndose en la primera plataforma española en conseguir este permiso. La decisión supone un nuevo avance en el proceso de integración de los criptoactivos dentro del marco financiero regulado europeo y amplía el catálogo de licencias con las que ya operaba la compañía.

La autorización permite a la plataforma ofrecer servicios de pago utilizando EMT, una categoría de activos digitales regulada por el Reglamento europeo sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) que engloba las denominadas stablecoins vinculadas al valor de una moneda oficial, como el euro. A diferencia de otros criptoactivos, estos tokens están diseñados para mantener un valor estable y pueden emplearse como medio de pago dentro del marco regulatorio europeo.

Con este permiso, Bit2Me asegura convertirse también en el primer proveedor europeo de servicios de criptoactivos autorizado bajo la regulación MiCA que obtiene además una licencia PSD2 para operar con transferencias mediante stablecoins, al tiempo que mantiene la autorización como agencia de valores para su división Bit2Me STX.

De izquierda a derecha: Charo Ruiz, directora de Inversión de Capital Riesgo de Bankinter; Javier Roca, Capital Riesgo de Bankinter; Pablo Lancry, director de Innovación y Capital Riesgo de Bankinter; Andrei Manuel, Co CEO de Bit2Me; Leif Ferreira, CEO de Bit2Me; David Ortega, CIO de Bit2Me; Eder Azebedo, director de Compliance de Bit2Me / CEDIDA

La compañía considera que esta combinación de autorizaciones le permitirá integrar servicios de pago dentro de su ecosistema y facilitar el uso de stablecoins reguladas en transferencias y otras operaciones financieras digitales, un mercado que comienza a desarrollarse tras la entrada en vigor del reglamento MiCA en la Unión Europea.

El nuevo marco europeo establece requisitos específicos para los tokens de dinero electrónico, cuya emisión queda reservada a entidades de dinero electrónico o entidades de crédito autorizadas. Además, los proveedores que operen con estos activos deben cumplir tanto las exigencias de MiCA como, cuando corresponda, la normativa europea sobre servicios de pago, con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios y la seguridad del mercado.

Una larga carrera de fondo

La autorización refuerza la estrategia regulatoria que Bit2Me ha seguido en los últimos años. En 2022 fue la primera plataforma española de criptomonedas inscrita en el registro del Banco de España para proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos digitales, mientras que en 2025 obtuvo la autorización de la CNMV para operar como proveedor de servicios de criptoactivos bajo el reglamento MiCA, lo que le permite prestar servicios en toda la Unión Europea.

Según explica la empresa, el proceso de autorización ha sido desarrollado por su equipo interno de cumplimiento normativo con el apoyo del despacho especializado FinReg 360. Bit2Me sostiene que esta nueva licencia la sitúa entre el reducido grupo de plataformas europeas que combinan autorizaciones en materia de criptoactivos, servicios de pago y mercados de valores, un posicionamiento con el que aspira a reforzar su actividad en el negocio de los pagos digitales y los activos tokenizados.

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El consejero delegado y cofundador de la compañía, Leif Ferreira, señaló que el objetivo es seguir acercando los activos digitales al sistema financiero tradicional mediante infraestructuras sujetas a supervisión regulatoria, mientras que el responsable de cumplimiento normativo, João Augusto Teixeira, destacó que la autorización refuerza la relación de la empresa con bancos, inversores y otras entidades financieras.