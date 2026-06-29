Casa 47 delega en un perfil social y en uno de los 'reyes' de los servicios la gestión de sus viviendas públicas

Casa 47 ya tiene gestores para el futuro parque estatal de alquiler asequible. La entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda ha adjudicado por 56,1 millones de euros el contrato para la gestión integral de las viviendas que se incorporarán al Parque Estatal de Vivienda Asequible en los próximos años. El resultado confirma el sesgo que ya se intuía en la primera criba del concurso: frente a los servicers y gestores especializados en recobro de carteras de deuda de la anterior crisis, el Gobierno ha optado por un perfil más social y por un gigante de los servicios.

La adjudicación se ha repartido entre dos alianzas. Por un lado, un consorcio formado por Emerald Impact, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real Estate y, por otro, la unión de Serveo, antigua filial de servicios de Ferrovial hoy participada por el fondo español Portobello Capital, y La Factoría GC. Entre ambas se repartirán la gestión de los cuatro lotes territoriales en los que se dividió el contrato.

El concurso ya había dejado fuera en sus primeras fases a algunas de las compañías con un perfil más financiero. Hipoges, Dovalue y Ahora Asset Management no alcanzaron el umbral mínimo en los criterios cualitativos sometidos a juicio de valor. Las tres comparten una trayectoria vinculada a la gestión de grandes carteras de préstamos problemáticos, recobro y activos heredados de la crisis inmobiliaria.

También quedó descartada Alquiler Seguro, que había concurrido al lote del norte, correspondiente a Galicia y Asturias. Su candidatura llegaba en plena tensión con el Gobierno por el expediente sancionador abierto por el Ministerio de Consumo por el cobro de honorarios al alquiler, hechos que la compañía ha negado, pero que se han traducido por ahora en una multa de 3,6 millones.

Frente a esos perfiles, Casa 47 ha terminado premiando a operadores con mayor encaje en el discurso de la vivienda social. La clave del contrato no era solo administrar pisos, sino acreditar capacidad para gestionar incidencias, acompañar a los inquilinos, reducir la morosidad de forma amistosa y prevenir situaciones de pérdida de vivienda.

Emerald se queda con dos lotes

La unión temporal de empresas (UTE) liderada por Emerald Impact se ha adjudicado dos lotes. Gestionará al paquete que incluye Asturias y Galicia por 7,7 millones de euros y el de Cataluña, Navarra y País Vasco por casi 10 millones, este especialmente relevante por aglutinar algunas de las zonas donde la crisis de vivienda es más acuciante. La compañía, de reciente creación y vinculada al ecosistema de la vivienda social, ya había logrado la mejor puntuación técnica en la fase cualitativa del concurso.

Su alianza combina distintas patas. Guinot Prunera aporta experiencia en administración de fincas y gestión inmobiliaria, Ingeus suma trayectoria en programas de acompañamiento social y laboral y Fantastic 4 Real Estate completa el consorcio. El resultado encaja con la voluntad de Casa 47 de que su parque no funcione como una cartera residencial convencional, sino como un servicio público con seguimiento social.

Serveo gana el mayor volumen

El mayor peso económico del contrato recae, sin embargo, en Serveo y La Factoría. La alianza se queda con el lote de Comunidad Valenciana y Región de Murcia, por 16,3 millones, y con el de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, por 22,1 millones. Serveo aporta músculo operativo, capilaridad y experiencia en mantenimiento y facility management. La Factoría, por su parte, refuerza la dimensión social del contrato, al estar especializada en gestión de servicios públicos y programas sociales.

Noticias relacionadas

Según explican desde Casa 47, el contrato contempla numerosos mecanismos de control de calidad, con penalizaciones si se incumplen los plazos de resolución de incidencias y bonificaciones ligadas al buen desempeño. También medirá la satisfacción de los inquilinos mediante encuestas anuales. El verdadero examen del nuevo parque estatal empezará después de la entrega de llaves: en cómo se atienda al inquilino y cómo se mantengan las viviendas.