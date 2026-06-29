El Gobierno inyecta 115 millones de euros en la tecnológica catalana Openchip

Lleva meses Openchip figurando en casi toda quiniela sobre cuáles son las nuevas promesas tecnológicas de España. Y lleva el mismo tiempo Cesc Guim, su consejero delegado, explicando a todo el que quiera escucharle que, para lograr despuntar, hacen falta muchos más recursos económicos. El Govern de la Generalitat y el Gobierno de España han atendido la llamada: la primera institución aprobó la semana pasada una inversión no concretada en la compañía (el equivalente a hacerse con un 5% de la empresa); la segunda ha autorizado este lunes una inyección de 115 millones de euros en esta tecnológica catalana.

La compañía –constituida a partir de las investigaciones del Barcelona Supercomputing Center (BSC)– está diseñando chips de alto rendimiento pensados para alimentar la inteligencia artificial (IA) y la computación de altas prestaciones. Eso es justo lo que busca Europa para poder dejar de depender de la microelectrónica estadounidense o asiática, ahora que las relaciones geopolíticas están tan tensas.

"El objetivo de la operación es reforzar la autonomía estratégica de Europa en tecnologías críticas mediante el desarrollo de soluciones abiertas y eficientes de arquitectura de chips", se explaya Openchip, en un comunicado. "También pretende ampliar la presencia española y europea en la industria microelectrónica y fortalecer las capacidades tecnológicas e industriales del continente", agrega.

La operación se ha canalizado a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) –conocida popularmente como la SEPI digital–, que es la empresa que ha adquirido una parte no especificada del capital de Openchip a cambio de invertir esos 115 millones de euros. No es la primera vez que esta compañía cierra acuerdos con el Gobierno, aunque hasta ahora, los fondos se habían concedido en forma de subvención, como por ejemplo los 111 millones de euros que obtuvo la organización del PERTE Chip.

Ronda de financiación mayor

En cualquier caso, lo previsible es que la inyección económica que va a recibir Openchip ahora que el Consejo de Ministros ha autorizado la operación sea mucho más abultada: la compañía lleva tiempo preparando una ronda de inversión en la que también participarán inversores privados, con lo que los más de 115 millones de euros públicos serán solo una parte del capital que levantará esta empresa con sede en Barcelona.

Noticias relacionadas

Openchip funciona actualmente con una plantilla de unas 300 personas. La constituyeron entre el BSC y la empresa catalana de ingeniería de sistemas GTD en 2021, y ficharon a Guim, ex Intel, para dirigirla. Su equipo lleva desde entonces desarrollando estos chips que pueden marcar un antes y un después en la aportación española al deseo de soberanía tecnológica de Europa, pero es este año que está acometiendo toda una serie de movimientos orientados a profesionalizar el proyecto y llevarlo al siguiente nivel. Han fichado recientemente a Tobías Martínez, artífice del crecimiento de Cellnex Telecom, como consejero independiente. Y la idea es tener listos este 2026 sus primeros prototipos de chip.