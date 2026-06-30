Adiós a trabajar por las tardes en verano si tienes hijos: se confirma el derecho entre junio y septiembre de trabajar solo una jornada continuada de 6 horas y media

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla del crédito presupuestario para el desarrollo del Plan Corresponsables en el ejercicio de 2026.

En total, según ha informado Igualdad, se asignarán 142.500.000 euros, que se repartirán en la Conferencia Sectorial de Igualdad del 6 de mayo, y que están destinados a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años y a promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

De la misma manera, ha señalado que los objetivos del Plan Corresponsables pasan por favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres; reconocer el valor de los cuidados a través de la profesionalización y dignificación del sector; e impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

Además, el Gobierno tambuién ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Función Pública, que regula la jornada y los horarios del personal de la Administración General del Estado.

Esta norma fija como princvipal medida que puede establecerse entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, con una jornada continuada de 6 horas y media, normalmente entre las 8:00 y las 15:00 horas. Además, establece que determinados empleados públicos tienen derecho a disfrutar de la jornada intensiva desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ampliando en un mes el inicio y en quince días el final respecto al régimen general. Este derecho corresponde a quienes: tengan hijos, personas tuteladas o acogidas hasta los 12 años, siempre que convivan con el solicitante y dependan de él; tengan a su cargo personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, también conviviendo y dependiendo del solicitante. En el caso de los menores, el derecho puede ejercerse durante todo el año en que cumplan los 12 años.

La nueva resolución no solo amplía la jornada intensiva de verano, sino que también introduce importantes mejoras en la flexibilidad horaria diaria para los empleados públicos con familiares a cargo. Por un lado, se concede una hora al día de flexibilidad en el horario fijo a quienes cuiden de hijos menores de 12 años (incluyendo tutela o acogimiento), personas mayores, dependientes que convivan en el domicilio o familiares de hasta segundo grado con una enfermedad grave. Por otro lado, este margen se amplía hasta las dos horas diarias si el funcionario tiene a su cargo a un familiar de primer grado con discapacidad, una medida pensada específicamente para que puedan compatibilizar su jornada laboral con los horarios de los centros educativos, asistenciales o de rehabilitación.