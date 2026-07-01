Por 252 millones en cuatro años
Aena excluye a Saba del concurso para la gestión de párkings de aeropuertos y deja a Eysa y Setex como único finalista
Europa Press
Aena cuenta con la UTE Eysa y Setex como único finalista para la adjudicación del servicio de gestión integral de los aparcamientos en sus 32 aeropuertos de la red, que incluye casi 150.000 plazas, unas 30.000 más que el concurso anterior, con una valoración total estimada de 252 millones de euros por cuatro años. En la apertura económica de la licitación, dividida en dos lotes, el portal del operador refleja también que la compañía Saba ha quedado excluida en ambos. Por lo tanto, la empresa pública comprobará ahora si el único candidato reúne todos los requisitos exigidos en los pliegos.
El primer lote, liderado por el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuenta con una oferta de 76,6 millones de euros por parte de Eysa y Setex, que supone una rebaja del 10,25%. Por su parte, el segundo lote, con Barcelona-El Prat al frente, dispone de una propuesta de la UTE por valor de 86,4 millones de euros, una disminución del 2,5%.
Uno de las condiciones del contrato remarca que el mismo operador podía optar a los dos lotes, siempre que su presupuesto conjunto sea inferior a la suma de las ofertas más bajas recibidas para cada lote por separado.
En cuanto a los pliegos, el contrato abarca la totalidad de las plazas de aparcamiento de pago de la gestión de este tipo de infraestructura de Aena, distribuidas en modalidades denominadas concretamente como de proximidad, rotación, preferente, express, larga estancia, bajo coste, VIP y valet.
Además, el adjudicatario asumirá la gestión de los espacios destinados a empresas de alquiler de vehículos, operadores de transporte con conductor y plataformas de carsharing, así como los aparcamientos para empleados de los propios aeropuertos y de las compañías aéreas y empresas con actividad en ellos, según los pliegos.
Del total de 149.740 número de plazas, destacan las 30.072 plazas de aparcamiento de Madrid, seguido de las 24.394 de Barcelona y las 11.690 procedentes de Palma.
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