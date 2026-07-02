El Ibex 35 abre plano y conserva los 19.400 puntos mientras el petróleo cae hacia los 70 dólares

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves prácticamente plano, con un ligero avance del 0,03%, que le ha permitido mantener la cota de los 19.400 puntos y situarse en los 19.412,5 enteros. La jornada vuelve a estar marcada por la evolución del precio del petróleo, que continúa corrigiendo tras las fuertes tensiones registradas en los últimos meses.

Pocos minutos después de la apertura, el selectivo madrileño ampliaba las ganancias hasta el 0,2%, con lo que alcanzaba los 19.448 puntos.

En los mercados de materias primas, el Brent, de referencia en Europa, cotizaba en torno a los 70,7 dólares por barril, tras retroceder un 1,2%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, descendía un 1,3% y se negociaba alrededor de los 67,7 dólares.

La corrección del precio del crudo se ha intensificado durante las últimas semanas. El barril de Brent, que llegó a alcanzar los 126,10 dólares el pasado 30 de abril, ha moderado notablemente su cotización a medida que avanzan las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto, reduciendo así parte de la prima de riesgo geopolítica que había impulsado los precios.

El empleo en España vuelve a mostrar fortaleza

En el plano macroeconómico, la jornada ha estado marcada por la publicación de los datos del mercado laboral. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que la Seguridad Social superó en junio los 22,4 millones de afiliados, tras ganar una media de 128.533 cotizantes respecto al mes anterior, un incremento del 0,6%.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el comercio y la hostelería, que incorporaron más de 76.000 nuevos afiliados coincidiendo con el inicio de la campaña turística de verano. A ello se sumó el aumento de la afiliación de trabajadores extranjeros, con 86.630 nuevos cotizantes tras el proceso de regularización.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social comunicó que el paro registrado descendió en 28.739 personas durante junio, un 1,2% menos que el mes anterior, gracias sobre todo al dinamismo del sector servicios.

En el ámbito empresarial, el fabricante paneuropeo de armamento KNDS anunció el aplazamiento de su oferta pública inicial (OPI) para comenzar a cotizar en las bolsas de París y Fráncfort.

La compañía justificó la decisión por la "actual volatilidad del mercado en el sector de la defensa europea", en un contexto de elevada incertidumbre para las empresas vinculadas a esta industria.

ArcelorMittal lidera las subidas del Ibex

En los primeros compases de la sesión, ArcelorMittal encabezaba las ganancias del selectivo con un avance del 1%, seguida de Telefónica (+0,87%) y Bankinter (+0,85%). En el lado contrario, ACS registraba la mayor caída, con un descenso del 1,5%, por delante de Acciona (-0,8%) e Indra (-0,6%).

Las principales bolsas europeas abrían la jornada con un comportamiento dispar. Fráncfort cedía un 0,2%, mientras París avanzaba un 0,1%. Londres retrocedía otro 0,1% y Milán cotizaba prácticamente sin cambios.

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En el mercado de divisas, el euro ganaba terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1391 dólares, mientras que la rentabilidad del bono español a diez años repuntaba hasta el 3,392%.