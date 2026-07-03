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TERREMOTO EN VENEZUELA

BBVA recauda en 48 horas más de un millón de euros entre clientes y empleados como ayuda humanitaria para Venezuela

Esta cantidad se suma a los cinco millones que ya donó el banco de su patrimonio para asistir a los afectados

Archivo - Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). BBVA está estudiando una posible fusión con Banco Sabadell y ha contratado a varios asesores para analizar la operación, según ha informado el banc

Archivo - Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). BBVA está estudiando una posible fusión con Banco Sabadell y ha contratado a varios asesores para analizar la operación, según ha informado el banc / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

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J.M.

El BBVA ha anunciado este viernes que, en menos de 48 horas, ha logrado recaudar de clientes y empleados más de un millón de euros para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, tras la catástrofe de los dos terremotos, que hasta el momento han dejado 2.595 víctimas mortales y 12.400 heridos. La entidad vizcaína ha emprendido un proyecto junto a Cruz Roja, ACNUR y UNICEF, y este millón adicional se suma a los cinco que la entidad había donado esta semana.

Según ha detallado el banco, los fondos irán destinados a atender a las necesidades más urgentes -protección de la población en zonas seguras, apoyo psicológico, atención a la infancia en escuelas y zonas de juego temporales; emergencia humanitaria para las personas sin hogar, como la protección, el albergue y las primeras necesidades que surgen tras un terremoto; y la recuperación de medios de vida-, así como a contribuir a las labores de reconstrucción posteriores.

Por otro lado, BBVA Provincial activó un plan integral de apoyo para acompañar a sus empleados afectados, además de a sus familias, incorporando medidas de acompañamiento, atención psicosocial, alojamiento temporal y acciones preventivas para proteger su bienestar. "Asimismo, BBVA Provincial ha impulsado medidas para acompañar a sus clientes y a las comunidades afectadas por la emergencia, como la exoneración temporal de comisiones en operaciones realizadas entre cuentas de la entidad, facilitando el acceso a los servicios financieros durante la contingencia", ha añadido el banco.

Adicionalmente, la filial ha habilitado su sede principal como centro de acopio para la recepción, clasificación y distribución de insumos de primera necesidad. De forma paralela, el banco continúa monitoreando el impacto de la situación en sus clientes y evaluando nuevas iniciativas de apoyo, en función de la evolución de los acontecimientos.

Los clientes de los países donde el BBVA tiene presencia significativa, es decir, España, México, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Suiza y Turquía, han podido sumarse a la colecta organizada por el banco.

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"Las noticias que llegan desde Venezuela nos conmueven profundamente. Desde BBVA queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Además de la donación y las campañas solidarias, estamos trabajando en medidas para que nuestros empleados y clientes puedan recuperar cuanto antes la normalidad", señaló Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

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Fuente: El Periódico

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